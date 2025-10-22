練馬・板橋・豊島区限定の医療従事者専門求人サイト『キャリソル』誕生

株式会社ステップフォワードサポート

医療・介護業界で働く人々を地域から支えたい。そんな想いから、練馬区・板橋区・豊島区エリアに特化した医療従事者向け求人サイト「キャリソル」が誕生しました。

■地域密着で“働く人”に寄り添う求人プラットフォーム

口コミで経験・情報がシェアできる求人プラットフォーム

『キャリソル』は、医療・介護・福祉分野で働く人々と、地域の医療機関・施設をつなぐ新しい求人サービスです。従来の全国型求人サイトでは見つけづらかった「近くで長く働ける職場」を重視し、通勤しやすさや地域コミュニティとの相性まで考慮したマッチングを実現します。

■サービスの特徴

働く前に職場環境が分かる口コミを収集

練馬・板橋・豊島区エリア限定掲載地域の医療機関やクリニック、介護施設など、エリア密着の求人情報を厳選。地域で暮らし、働く人にリアルな選択肢を提供します。

医療・介護従事者に特化しているのが最大の特徴。看護師、准看護師、医療事務、介護スタッフなど、医療現場で働く人材に焦点を当てた専門求人情報を掲載。

現場の声を届けるストーリーコンテンツを発信していき、実際に働く人のリアルな声やキャリアストーリーを紹介し、応募者が職場の雰囲気ややりがいをイメージできる構成に。

地域医療を支える“つながり”を可視化。求人だけでなく、地域内での連携イベントや勉強会情報も発信し、医療従事者同士のネットワークづくりを支援します。

■サービス開始の背景

医療・介護の現場では、人手不足が深刻化しています。

特に都内でも住宅地が多い練馬区・板橋区・豊島区では、地域の医療を支える人材が慢性的に不足しています。『キャリソル』は、「地域で働きたい」「家庭と両立したい」といった医療従事者の希望を叶え、医療現場に新たな人材の光を届けることを目指しています。

代表の想い

キャリソル運営企業 株式会社ステップフォワードサポート：代表取締役社長 大住 優喜

医療・介護の現場で日々奮闘されている皆さまに、心からの敬意と感謝を込めて。

私たちは「地域で働く人を、地域で支えたい」という想いから、練馬区・板橋区・豊島区エリアに特化した医療従事者向け求人サイト『キャリソル』を立ち上げました。

この3つのエリアには、地域医療を支える多くのクリニック、介護施設、訪問看護ステーションがあり、そこで働く人々の力が地域の健康を守っています。

しかし、働く人の「通いやすさ」や「地域とのつながり」を重視した求人は、これまで十分に可視化されてきませんでした。

『キャリソル』は、単なる求人サイトではありません。

「自宅から近く、長く続けられる職場」や「地域に根ざしたチームで働く喜び」を感じられる場所との出会いを支援する、新しい形の“地域密着型マッチングサービス”です。

私たちは、働く人が安心してキャリアを築ける環境を整えることで、医療・介護の現場全体がより持続的に発展していくことを目指しています。

地域に根ざす皆さまとともに、“人と地域をつなぐ架け橋”として成長していければ幸いです。

■今後の展開

今後は求人情報の拡充に加え、転職相談会やキャリア支援セミナーの開催も予定。地域全体で「医療を支える人を支える」仕組みを構築していきます。

【サービス概要】

サイト名：キャリソル

対象エリア：東京都練馬区・板橋区・豊島区

対象職種：看護師・介護スタッフ・リハビリスタッフ・薬剤師など全29業種

公開日：2025年10月22日

公式サイト：https://www.career-solve.com/

【お問い合わせ先】キャリソル運営事務局

Email：info@career-solve.jp

企業名：株式会社ステップフォワードサポート

所在地：〒108-0073 東京都港区三田２丁目１３－９ 三田東門ビル 5 階

担当：広報部