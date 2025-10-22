【品川プリンスホテル】エンターテインメントの新たな拠点へ 美少女戦士セーラームーン - Shining Theater Shinagawa Tokyo-2026年4月グランドオープン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、2026年4月、株式会社ネルケプランニングによる体験型の新シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」をアネックスタワー3FのクラブeXにオープンいたします。

品川プリンスホテル本プロジェクトの背景 ～ホテル業界における変化とチャンス～

近年、訪日外国人の増加や日本文化への関心の高まりを背景に、漫画やアニメをはじめとした“日本ならではのエンターテインメント体験”は世界で注目を集めており、その体験価値を目的として滞在地を選定する傾向が拡大しています。こうした社会的潮流のなか、原作『美少女戦士セーラームーン』が持つ普遍的なメッセージと世界観、株式会社ネルケプランニングが展開する演劇の表現力、そして当ホテルが培ってきた“ホテル×エンターテインメント”の実績を融合することで、ここでしか味わえない体験を創造し、品川エリアの魅力向上、そして長期公演を通じたホテルエンターテインメントの新しいカタチを提案いたします。

本シアターオープンに向けて両社が協働した経緯 ～なぜ品川プリンスホテルなのか～

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続ける「Shinagawa」において、国内外のお客さまにＦＵＮ体験を創造し、感動そして記憶へとつなぐ当ホテルと、「演劇とエンタメで、たくさんの人に笑顔を！勇気を！生きるワクワクを！」をミッションとする株式会社ネルケプランニング。共に国内外をフィールドに日本の文化を発信する両社の考えと長年にわたり培ってきた信頼関係のもと、今回のプロジェクトが実現いたしました。

本プロジェクトは、単なる「ショーのスペース」にとどまらず、作品世界に没入できる体験を目指しています。当ホテルが長年にわたりエンターテインメント事業を展開してきた実績に加え、日本の玄関口である品川における優れたアクセス性、そして多様な施設が集積するホテルエンターテインメントとしてのポテンシャルを最大限活かし、観劇を目的とした国内外からのお客さまをお迎えいたします。

品川プリンスホテルの取り組みと今後の展望

TAKANAWA GATEWAY CITYの開業により、品川・高輪エリアは新たな発展を迎えているなか、当ホテルは、“FUN！Goes On”をコンセプトに、楽しさが続く体験の創造をしてまいりました。そして今回の長期公演を通じて新たな価値創造に挑戦し、「ショーを目的とした旅の拠点」としての存在価値を高めてまいります。そして将来的には、国際都市東京の魅力を高めるための都市エリア戦略「グレーター品川構想」の理念にも通じるかたちで、地域の文化が融合する拠点として、街全体の回遊性と魅力向上の貢献を目指します。

私たちは、エンターテインメントとホスピタリティを融合した滞在型コンテンツを通じて、国内外のお客さまを惹きつける魅力を高め、日本と世界をつなぐ玄関口からホテルエンターテインメントの進化を続けます。

美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-

美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo- ロゴ

【場所】

品川プリンスホテル クラブ eX （アネックスタワー3F）

【オープン日】

2026年4月

【チケット情報】

2026年初旬発売開始予定

【公式サイト】

https://prettyguardiansailormoon-stst.com

【公式SNS】

X https://x.com/sailormoon_SMT

Instagram https://www.instagram.com/sailormoon_stst/

本シアターの特徴

「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」は、2019年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セーラームーン-SHINIG MOON TOKYO-」を引き継ぎ、オリジナルストーリーを中心に華やかでインパクトのあるステージや、キャストによるグリーティング、オリジナルドリンクなど特別な体験をお楽しみいただける、ロングランでの公演を行うシアターです。本作の構成・演出は、ボーカルダンスグループPaniCrewのメインボーカル・ダンサーとして高い評価を得ている一方、「『進撃の巨人』-the Musical-」ニューヨーク公演で大きな話題を呼び演出家としても活躍中の植木豪氏。脚本は、2.5次元ミュージカル作品を筆頭に世界観を忠実に捉えた脚本に高い支持を得ている亀田真二郎氏。さらに、シアターの空間デザインには「美少女戦士セーラームーン-SHINIG MOON TOKYO-」や「Sailor Moon store」の内装を手掛けたアートディレクターの五十嵐 LINDA 渉氏らを迎え、『美少女戦士セーラームーン』ファン必見のハイクオリティーな世界を創造し、お客さまを魅了いたします。チケットは2026年初旬より発売予定。国内はもちろんのこと、海外からのチケットも購入可能となります。

『美少女戦士セーラームーン』ステージコンテンツについて

2018年には乃木坂46主演の乃木坂46版ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」を上演、三度にわたり再演されたほか、2025年にはパフォーマンスショー「“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live」を上演。ロンドンで2か月間のロングラン公演を経て、さらにロサンゼルス、シアトル、シカゴ、ニューヨークなどの21都市を回る北米ツアーを実施し約5万人以上を動員するなど、海外ファンからも広く支持されています。さらに本年10月には日本凱旋公演を上演、11月～12月には中国3都市を回るツアーの開催も決定し、一段と熱が高まっています。

『美少女戦士セーラームーン』とは

月刊誌「なかよし」（講談社刊）にて、1991年から連載を開始した武内直子原作の少女漫画。原作単行本は17か国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40か国以上で展開し、国内外で社会現象を起こしました。2012年には新たなプロジェクトが始動。電子書籍化をはじめ、ミュージカルやファンクラブ、公式ストア、展覧会など、30 周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広い展開を行っています。2024年には待望の画集「美少女戦士セーラームーン レゾネ ART WORKS 1991～2023」を発売。そして、2025年にはパフォーマンスショー“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Liveのロンドン公演、北米ツアー、日本凱旋公演を上演。中国ツアーも決定し、さらなる盛り上がりを見せています。

『クラブ eX（クラブエックス）』についてクラブ eX（品川プリンスホテル）

「クラブ eX（クラブエックス）」は、品川プリンスホテルアネックスタワー3Fに位置する多目的円形ホールです。約415平方メートル の面積と天井高7.9mの開放的な空間は、2階に設けられた半個室のVIP席を含め最大約450名を収容できます。会場中央の円形ステージが回転することで360度からの観覧を実現、臨場感あふれるパフォーマンスを体感していただけます。客席レイアウトはシアター形式やテーブル形式など用途に応じて柔軟にアレンジでき、65インチの大型液晶ディスプレイ（9面）を用いた映像演出も

行えます。ライブやイベント、配信・収録、発表会、パーティーなど幅広いシーンでご利用いただいています。2002年の開業以来、ホテルの宿泊・レストラン・水族館などと連携した複合利用が可能な都市型エンターテインメント施設の中核として、多くのお客さまから支持を集めています。

［場所］

品川プリンスホテル アネックスタワー 3F

［URL］

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/clubex/

FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。

品川プリンスホテル 概要

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場 数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

