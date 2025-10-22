ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下：当社）は、2027年以降に卒業予定の学生、および社会人を対象とした2daysウィンターインターンシップを、2025年12月に東京本社で開催します。今年9月に開催したサマーインターンシップで20倍を超える応募数、参加者からの継続開催の声に応えて実施する運びとなりました。参加者は、本インターンシップを通して事業成長に真摯に向き合う起業家たちの生の声に触れ、スタートアップ経営の真髄を肌で感じ、ビジネスを成長させるためのベンチャーキャピタリストとしての知見を圧倒的なスピードで体感できます。

■ウィンターインターンシップ実施概要

【成績優秀者には内定/1,000万円の投資検討枠付与】ベンチャーキャピタリストの仕事と意義を学ぶ2daysウィンターインターンシップ開催決定！｜学年不問（ユナイテッド株式会社）エントリーはこちらから :https://united-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=2f402882-6035-4fd5-a67b-5c775d0fe272

今年9月に実施し大きな反響をいただいた3daysインターンシップを、今冬は週末の2日程で体験できるインターンシップとして2025年12月に開催することといたしました。

▶参考）９月実施サマーインターンシップレポート(https://note.com/united_ir/n/n03da9a600804?sub_rt=share_sb)

本ウィンターインターンではまずインプットの機会として、VCの仕事、未来の日本を取り巻く環境を見据えた社会課題の解決に取り組むスタートアップの最前線などを学ぶ講義に加え、当社の投資先の起業家や投資事業本部に属するキャピタリストとの対談を企画しています。起業家・投資家それぞれの視点からのお話を通して、自らのキャリアや可能性と向き合う機会が豊富にあります。

さらに、これからの社会を変えるメガトレンドを題材に、起業家視点・投資家視点を行き来しながら、未来を変える投資先を考え抜く”実践ワーク”に挑戦していただきます。

ワークにおいて特に優れた成果を出した方は、単なるフィードバックや表彰に留まらず、1,000万円の投資検討枠(※)を付与いたします。あなたのアウトプットが実際の新産業の創出に繋がるかもしれない、本気の2日間です。

本ウィンターインターンは学年不問、社会人の参加も可能です。「将来、起業家として世界を変えたい」「経営者として組織を牽引したい」「ベンチャーキャピタリストとして高みを目指したい」「今の延長線上にないキャリアを描きたい」、そんな想いをお持ちの方、VCという選択肢のリアルを知り、自分の視座を高める2日間に飛び込んでみませんか？

※：当社が実際にスタートアップへ出資する際と同様の基準で評価を行い、投資委員会を通過した場合に、起案したスタートアップへの1,000万円の資金提供に関与いただきます。

■ウィンターインターンシップの詳細

対象

・2027年～2029年卒業の学生（学年不問）

・社会人

このような方におすすめ

・VCやスタートアップに興味がある人

・将来、起業や経営に挑戦したい人

・将来、社会課題の解決や新規産業の創出に関わりたい人

概要

・日時 ：2025/12/6（土）~ 12/7（日）10:00 ~ 19:00 ※2days

・場所 ：ユナイテッド株式会社 本社（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル）

・対象者：27卒～29卒学生、社会人

・形式 ：現地参加のみ

・諸手当：交通費、昼食費、遠方からご参加の方は宿泊費を全額支給いたします。

選考フロー

STEP1 インターン選考エントリー（※11/21まで）｜書類選考

▼

STEP2 面接（オンライン）

▼

STEP3 2daysインターン参加

▼

STEP4 インターン成績優秀者は内定通知

▼

STEP5 投資事業本部にて長期インターン参加（任意）

■参考：サマーインターンシップ参加者の声

エントリー :https://united-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=2f402882-6035-4fd5-a67b-5c775d0fe272

--特に印象に残ったプログラムは何ですか？

・善進投資ワークが印象に残りました。対象がスタートアップであるため公開されている企業情報なども少なく、限られた時間の中で出資を行う妥当性を評価するためのリサーチをすることはとても大変でしたが、様々な視点から起業について学び考えることが楽しくて、ワーク中は時間を忘れるほど没頭してしまいました。

--ユナイテッドについての印象はどうでしたか？

・上場会社ということで、お堅いイメージで想像していたが、社員と社長、部長との距離が非常に近く、独立系のような雰囲気を感じた。

・もともとVCという職業をほとんど知らなかったため、非常に多くのことを学ぶ機会になった。中でも「知的好奇心」が刺激される仕事と言うのは非常に魅力的であったため、自身の中で急激に志望度が上がった。

■当社について

当社はパーパスに掲げる 「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」に基づき、投資事業、教育事業、人材マッチング事業をコア事業として設定しています。事業を通じて、ゼロサムゲームではなく社会全体にとってプラスとなる新たな価値を生み出すような世界観の実現を追求しています。

・ユナイテッド株式会社：https://united.jp/

・ユナイテッド株式会社 投資事業：https://united.jp/business/investment/

■人事担当者によるコメント

当社で働くことは、日本の未来を創造する最前線で活躍するだけでなく、自身の職業人としての成長を最大化する最高の機会です。私たちと共に、社会の「善進」を加速する「意志」を形にしませんか？あなたの挑戦を心からお待ちしています。

インターンシップお問い合わせ先

ユナイテッド(株) 採用育成チームマネージャー村上

メールアドレス：shumpei-murakami@united.jp

■会社概要

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規（はやかわ とものり）

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/