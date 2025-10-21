【実施報告】夜のライトアップされた大阪メモリアルパーク古墳墓から竹田恒泰チャンネル生中継！/ フジテレビ『Live News イット!』番組内で紹介されました！

夜のライトアップされた大阪メモリアルパーク古墳墓

『【公式】竹田恒泰チャンネル 2』大阪メモリアルパーク古墳墓前より生配信

株式会社 前方後円墳［写真撮影 山中陽平］

▼10/2【前半】『前方後円墳』前から生放送！竹田恒泰の「日本のソボクなギモン」第652回＠大阪メモリアルパーク｜総裁選

2025年9月27日、建築家・安藤忠雄氏の設計・監修による本格樹木葬墓地に誕生した令和の前方後円墳「竹田式古墳墓」。大阪メモリアルパーク古墳墓は、販売開始から1ヶ月で363区画をご契約頂いており、現在はご契約者様の納骨を控えている状態です。より多くの方へ古墳墓の魅力をお伝えするために、10/2『【公式】竹田恒泰チャンネル 2』にて古墳墓前より生配信を行いました。

竹田恒泰チャンネルは、株式会社前方後円墳の代表取締役である竹田恒泰が、ニュースや社会課題をわかりやすく解説する番組です。皇室、政治、外交、環境問題から、日本文化、歴史、サブカルチャーまで幅広く取り上げ、日本という国の魅力と可能性をお伝えする番組です。

9月14日の竣工祭以降に開催した説明会には、延べ500名を超える方々にご参加いただきました。今回は、ライブ配信を通じて、より多くの方々に古墳墓の荘厳な雰囲気を映像でお届けしました。

毎年3万人以上を動員する「古墳フェス」主催者・マキさんも登場！

竹田恒泰チャンネルの前半は、大阪府高槻市・今城塚古墳公園で行われる「古墳フェス」主催者マキさんにご出演いただき、対談形式でスタート。古墳文化に精通するふたりが、大阪メモリアルパーク古墳墓の再現性の高さや形状の美しさ、設計にまつわる話を繰り広げました。また、古墳墓完成を記念した大阪メモリアルパーク「古墳ケーキ」も登場。古墳文化への熱気とともに、和やかな雰囲気に包まれました。

2025年11月23日（日）開催の「古墳フェス」には、昨年に引き続き、株式会社前方後円墳がブース出展いたします。当日は、竹田恒泰によるミニセミナーも開催予定です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

10月13日放送 フジテレビ『Live News イット!』

フジテレビ『Live News イット!』にて千葉県野田市の古墳墓をご紹介いただきました！

価格の手頃さや管理不要の仕組み、さらに生前から交流できる「古墳同窓会」など、現代にふさわしい新しい供養の形として注目を集めています。

▼「古墳」を墓に…“6千人超待ち”の人気 購入者「毎年の保管料かからない」「“同窓会”で生きているうちからつながり持つ」

野田ほたるローズガーデン 古墳墓 :https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/3古墳墓ECサイト「古墳の窓口」へ

