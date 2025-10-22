元素騎士オンライン、パソコン版に「NodexPay」を導入

Metap Inc.

2025年10月22日

Metap Inc.

ブロックチェーンゲーム『元素騎士オンライン』を運営するMetap Inc.（本社：台北市信義区、代表取締役社長：Maxi Kuan）は、パソコン版のサービスにおいて新たな決済手段「NodexPay（旧：Slash Payment）」を導入したことをお知らせいたします。

■「NodexPay（旧：Slash）」について

NodexPayは、Web3に特化した次世代の暗号通貨決済プラットフォームです。

Polygon、Ethereum、BNB Chain、Baseなどの複数チェーンに対応し、ユーザーはMetaMaskなどのウォレットを接続することで、さまざまな暗号通貨を利用した決済が可能となります。

日本国内外の多くのWeb3サービスに導入が進んでおり、簡便かつ安全な決済体験を提供しています。

■導入の概要

今回のアップデートにより、パソコン版のゲームメニューから直接、ゲーム内通貨「mMV」および「mROND」を購入することが可能になりました。

NodexPayの導入により、より柔軟でグローバルな決済環境を実現しています。

■対応チェーン- Polygon Mainnet- Ethereum Mainnet- BNB Chain Mainnet- Base Mainnet- Kaia Mainnet- Arbitrum One

※上記チェーンの様々な暗号通貨でゲーム内通貨の購入が可能です。

■今後の展望

元素騎士オンラインでは、Web3技術を活用したより快適なユーザー体験を目指し、今後も多様なウォレット・決済手段への対応を進めてまいります。

引き続き、利便性の向上とグローバル展開を推進してまいります。

■『元素騎士オンライン』について

『元素騎士オンライン』は、ファンタジー世界を舞台とした3D MMORPGで、Web3技術を活用したアイテム所有や経済システムを特徴としています。

従来のオンラインゲームの楽しさに加え、NFTやトークンを活用した新しい遊び方・稼ぎ方を提供します。

■関連リンク

WEBサイト：https://genso.game/

X（旧Twitter）：https://x.com/genso_meta