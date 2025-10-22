ZEROGRAM、「Polartec Alpha 90」シリーズを韓国伝統カラーで発売

株式会社ZEROGRAM

株式会社ZEROGRAM（所在地：東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM）は、2025AWテクニカルウエアとして、Polartec(R) Alpha DirectにZEROGRAMの技術を組み合わせたアクティブインサレーション「Alpha Direct 90」シリーズを、2025年10月24日に発売します。

オールシーズン活躍するPOLARTEC社のAlpha Direct 90に耐久性と動きやすさを加えたアクティブインサレーション4型で、ブランド本国の韓国伝統色をベースにしたビビットなカラーで展開です。

■概要

優れた速乾性で常にドライな着心地を保ちながら十分な温かさを発揮するPOLARTEC(R) ALPHA DIRECT90のアクティブインサレーションで、薄手でレイヤリングしやすく幅広いシーズンに活用できます。

摩耗しやすい肩と肘の部分に耐久性をプラス、また全ての切開ラインを曲線パターンにした行動時の動きやすさ、内側の縫い目がフラットで肌に優しいオードランプ縫製が特長です。

ZEROGRAM本国の韓国伝統カラー（五方色※）をベースにしたビビットなカラー展開で、次の4型です。

※「五方色（オバンセク）」は青、赤、黄、白、黒に（青と黄色の中間色である）緑が加わった韓国伝統カラー。

１.プルオーバー

「POLARTEC ALPHA90 PULLOVER」

２.ラウンドネックロングTシャツ

「POLARTEC ALPHA90 Long Shirts」

３.バラクラバフード アノラック型

「POLARTEC ALPHA90 Hoodie T-Shirts」

４.バラクラバフード フルジップジャケット

「POLARTEC ALPHA90 Hoodie Jacket」

■利用シーン

薄手でレイヤリングしやすく、ミドルウエア―としてアウターとして、また単体でも1年を通して活用できます。

プルオーバー「POLARTEC ALPHA90 PULLOVER」やフーディーアノラック「POLARTEC ALPHA90 Hoodie T-Shirts」などに、シーズンに応じたシェルを重ねればミドルウエアとして一気に高い保温性を発揮します。

フルジップフーディー「POLARTEC ALPHA90 Hoodie Jacket」などを行動中にアウターとして着続けても、通気性と速乾性があるため行動中に熱や湿気がこもらず快適です。軽量で携帯しやすいため夏のテント泊で夜間や明け方の冷える時間帯にさっと羽織るのにも便利です。

また内側の縫い目がフラットなのでラウンドネック「POLARTEC ALPHA90 Long Shirts」など単体でさらりと着用できます。

■スペック・販売価格

「POLARTEC ALPHA 90 Pullover」

重量: 150g（L）| カラー：BEIGE, ORANGE, BLUE, BLACK | 販売価格 23,100円税込

「POLARTEC ALPHA 90 Long Shirts」

重量: 150g（L）| カラー：MUSTARD, GREEN, BLUE | 販売価格 20,900円税込

「POLARTEC ALPHA 90 Hoodie T」

重量: 185g（L）| カラー：IVORY, BEIGE, MUSTARD, ORANGE, BLUE | 販売価格 24,200円税込

「POLARTEC ALPHA 90 Hoodie Jacket」

重量: 215g（L）| カラー：IVORY, BEIGE, MUSTARD, ORANGE, GREEN, BLUE | 販売価格 29,700円税込

共通 素材: POLARTEC(R) ALPHA DIRECT 90 表地：Polyester100%、配色：Nylon100% | サイズ: ユニセックス S, M, L, XL

シリーズ 特集ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/news/20251016173416

GO LIGHT GET MORE

ZEROGRAM（ゼログラム）は、

人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。

ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添えるとZEROGRAMは考えます。

身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。

公式サイト

https://www.zerogram.co.jp/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zerogramjapan/

公式フェースブック

https://www.facebook.com/zerogramjapan

公式YOUTUBE

https://www.youtube.com/@ZEROGRAM_JPN

公式LINEアカウント

@zerogramjapan

【株式会社ZEROGRAM について】

社名：株式会社ZEROGRAM

代表者：代表取締役社長 スコットキム

所在地：東京都港区三田2-7-12徳文堂ビル4F

事業内容：テント、キャンプ用品、登山用品、スポーツ用品、衣料品の輸出入及び卸売り、小売業、インターネット上のショッピングモールの開設および運営、インターネットを利用した情報提供サービス、電子商取引に関するコンサルティング、通信販売業およびこれに関連する支援事業、広告代理店業、前各号に付帯する一切の業務 衣料品の輸出入及び卸売り、小売業