劇場版「ゾンビランドサガ　ゆめぎんがパラダイス」特別号11月８日発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、10月24日から公開される劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」を総力特集したタブロイド、劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」特別号を11月８日より全国のローソン（※一部除く）、アニメイト、ゲーマーズなどで発売します。

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会掲載イラストはすべて描き下ろし

ＴＶアニメ「ゾンビランドサガ」（2018年）、「ゾンビランドサガ リベンジ」（2021年）を経て、いよいよ公開となる劇場版。「～リベンジ」の衝撃のラストから４年、壮大なスケールで繰り広げられる完全新作の魅力を、キャストそしてスタッフへの独占取材によって徹底解剖します。

謎のアイドルプロデューサー・巽幸太郎役の宮野真守をはじめ、“ゾンビィ”であることを隠しながら佐賀県を盛り上げるために活動するアイドルグループ「フランシュシュ」のメンバーを演じた本渡楓、田野アサミ、種田梨沙、河瀬茉希、衣川里佳、田中美海、三石琴乃ら主要キャスト全員にインタビューを実施。お気に入りの場面をはじめ、自身が演じた規格外のキャラクターに込めた熱い思いを語っていただきました。さらに、本作を作り上げた宇田鋼之介総監督、佐藤威監督、石田貴史監督に創作の秘密をきいたクリエーターズインタビュー、ＴＶシリーズから劇場版へとつながる「ゾンビランドサガ」 ワールドの世界観の分析、劇中に登場する佐賀県内の名所を紹介する「聖地案内」など、盛りだくさんの内容となっています。

掲載イラストはすべて本紙のための描き下ろし画を採用。特典には特大ポスターに加え、デジタル付録もついています。ＡＲ機能によってスマートフォンの画面上で「フランシュシュ」メンバーをお気に入りのものや風景と一緒に撮影して楽しむことができます。

映画本編を「観る前」、そして「観た後」でもその魅力を何倍にもしてくれる、「ゾンビランドサガ」ファン必読の特別紙面です。

【主な内容】

・「ゾンビランドサガ」 の魅力解剖

・キャストインタビュー（宮野真守、本渡楓、田野アサミ、種田梨沙、河瀬茉希、衣川里佳、田中美海、三石琴乃）

・クリエーターズインタビュー（宇田鋼之介総監督×佐藤威監督×石田貴史監督）

・佐賀県内「ゾンビランドサガ」聖地案内

【特別付録】

・デジタル付録（「フランシュシュ」デジタルフォトフレーム）

・Ａ１サイズ特大ポスター

【販売概要】

商品名：劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」特別号

発売日：2025年11月８日（※地域によって発売日が前後する場合があります）

体裁：タブロイド判24ページオールカラー＋Ａ１サイズ特大ポスター

価格：1,000円（税込）

販売：全国のローソン（沖縄県除く。その他、全店ではございません）、「報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）」ＥＣサイトおよび実店舗（池袋・P'PARCO３階）、アニメイト、ゲーマーズ

【報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M）とは】 https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。

▼スポーツ報知＿HOEM https://x.com/hochi_hoem

▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://x.com/hochi_comiket

【販売に関するお問い合わせ】

報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室 03・6831・1380（平日午前１１時～午後５時）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール ：pr1872@hochi.co.jp