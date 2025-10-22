TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバム『Starkissed』　10月22日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』を10月22日（水）に発売します。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

グローバルに活躍する韓国の5人組ボーイグループ、TOMORROW X TOGETHER。今作はタイトル曲「Can't Stop」、「Where Do You Go?」、「SSS (Sending Secret Signals)」の日本オリジナルの新曲3曲、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」など人気楽曲の日本語バージョンを含む全12曲が収録されています。「SSS (Sending Secret Signals)」は、ロックバンドL'Arc～en～Cielのボーカルで、ソロアーティストとしても世界で活躍しているHYDEによる楽曲提供です。

今作のリリースを記念して、デジタルキャンペーンを実施中。また、発売日の10月22日には来日ショーケースを開催します。ショーケースはGlobal Superfan Platform「Weverse」、ABEMA、Tiktokを通じてオンラインでも視聴することができます。

TXT (투모로우바이투게더) 'Can't Stop' Official MV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sswmsnPigDc ]

TOMORROW X TOGETHER日本3rdアルバム『Starkissed』商品概要

2025年10月22日（水）

■全9形態発売

【CD収録曲】

1. Intro : SPARK

2. Can't Stop

3. Beautiful Strangers [Japanese Ver.]

4. Where Do You Go?

5. Deja Vu [Japanese Ver.]

6. ひとつの誓い (We'll Never Change)

7. SSS (Sending Secret Signals)

8. きっとずっと (Kitto Zutto)

9. Step by Step

10. Rise

11. 星の詩 [Japanese Ver.]

12. Outro : GLOW

■初回限定盤A

TYCT-69357 / 3,850円 (税込)

・CD / 1Disc

・フォトブック A (68P | W 220mm x H 298mm)

・セルフィーフォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・ミニポスター A (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)

・ステッカーシート A 2枚セット (W 100mm x H 150mm)

■初回限定盤B

TYCT-69358 / 3,850円(税込)

・CD / 1Disc

・フォトブック B (68P | W 220mm x H 298mm)

・セルフィーフォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・ミニポスター B (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)

・ステッカーシート B 2枚セット (W 100mm x H 150mm)

■初回限定メンバーソロジャケット盤

各2,970円 (税込)

SOOBIN Ver. TYCT-69359

YEONJUN Ver. TYCT-69360

BEOMGYU Ver. TYCT-69361

TAEHYUN Ver. TYCT-69362

HUENINGKAI Ver. TYCT-69363

・CD / 1Disc

・ブックレット (メンバー別、24P | W 121mm x H 119.5mm)

・セルフィーフォトカード C (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・メッセージ入りインスタントフォトカード (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 86mm)

■通常盤・初回プレス

TYCT-69364 / 2,970円(税込)

・CD / 1Disc

・ブックレット（24P | W 121mm x H 119.5mm）

・セルフィーフォトカード D (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

・フォトカード C (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)

■初回限定フォトカード盤 (CD＋フォトカード)

※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

PROV-1067 / 3,630円(税込)

・CD / 1Disc

・封筒型カードホルダー (W 185mm x H 140mm)

・リリックカード 12枚セット (W 170mm x H 130mm)

・セルフィーフォトカード E 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)

・セルフィーフォトカード F 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)

・セルフィーフォトカード G 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)

※CDの収録内容は全形態共通です。

※初回限定盤Ａ、初回限定盤Ｂのフォトブックとステッカーシートの絵柄は異なります。

※通常盤・初回プレスと初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります

※通常盤のセルフィーフォトカード Dとフォトカード Cは初回プレス分(TYCT-69364)のみ封入します。

※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売する初回限定フォトカード盤の内容は同一です。

＜全形態共通封入特典＞

「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」

※「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」は全形態初回プレス分のみ封入いたします。

※詳細は決定次第、後日発表いたします。

＜TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE購入特典＞

上記2つのストアでご予約、ご購入いただいたお客様には先着で下記の特典を差し上げます。



■ストア別セット購入特典

・初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定フォトカード盤 計4形態セット

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：フォンタブ+ネックストラップ

UNIVERSAL MUSIC STORE：ラゲッジタグ

・初回限定メンバーソロジャケット盤 計5形態セット

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：箔押しフォトカード5枚セット

UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアフォトカード5枚セット

【日本3rdアルバム『Starkissed』デジタルキャンペーン詳細】

https://www.universal-music.co.jp/txt/news/2025-10-17/

【日本3rdアルバム『Starkissed』発売記念ショーケース オンライン生配信詳細】

https://www.universal-music.co.jp/txt/news/2025-10-17-3/

【ライブ情報】

【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』開催日程・会場(予定)】

[埼玉] ベルーナドーム

2025年11月15日(土)

2025年11月16日(日)

[愛知] バンテリンドームナゴヤ

2025年12月6日(土)

2025年12月7日(日)

[福岡] みずほPayPayドーム福岡

2025年12月27日(土)

2025年12月28日(日)

【TOMORROW X TOGETHER プロフィール】

TOMORROW X TOGETHERはHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。

デビュー前から大きな注目を集め、2019年3月にリリースされたデビューアルバム『The Dream Chapter : STAR』は、世界44の国と地域でiTunes TOP ALBUMチャート1位を獲得。この年の韓国各種授賞式では新人賞10冠に輝いた。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2024年11月発売の7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』まで11作連続で1位を記録(2024年11月18日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。また2024年7月発売の日本4th Single『誓い (CHIKAI)』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定(2024年9月度)でトリプル・プラチナ認定を獲得した。

音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続(2022～2023)参加、2023年にはK-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも影響力を急速に拡大しており、2024年には自身3度目となるワールドツアーを開催。日本でも自身初でK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアーの開催に加え、11月30日と12月1日に行われた京セラドーム大阪での追加公演も全席完売となった。年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。

2025年4月からは新曲「Rise」と「Step by Step」がTVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマと、『めざましどようび』テーマソングに異例の2曲同時タイアップが決定するなど、日本での人気と注目度が爆発的に高まっている。

TOMORROW X TOGETHER 日本公式サイト https://txt-official.jp/

