「土佐清水ワールド10周年祭」 神戸・大阪・東京の3都市で開催！食・酒・人　高知をとことん味わう感謝祭

株式会社ワールド・ワン

株式会社ワールド・ワン（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：古里宣光）が高知県土佐清水市と連携して展開する「土佐清水ワールド」（神戸・大阪・東京で8店舗運営）は、2025年で10周年を迎えます。

これを記念し、お客様への感謝を込めて、神戸、大阪、東京の３会場で「土佐清水ワールド10周年祭」を開催します。

「土佐清水ワールド」はかつおの藁焼きたたき発祥の地と言われる土佐清水市と連携し、同市の魅力や高知の食文化をお客様にお届けする地方特化型飲食店として運営して参りました。

10周年祭イベントと同時に、店舗メニューのリニューアルや10周年限定おちょこスタンプラリーを実施するほか、産地を訪ねる「土佐清水ワールド10周年感謝ツアー」等、様々な企画で節目の年を盛り上げることにしております。

お客様はもちろん、これまで10年に渡って御支援、御協力いただいた産地生産者の皆様、行政や関係機関の皆様に感謝し、次の10年に向けて、高知・土佐清水をより力強く発信し、末永くお客様に愛されるブランドとして成長していきます。次へのステップとなる10周年祭に、どうぞご期待ください。

■土佐清水ワールド10 周年祭の概要

各会場には、10年間支えてくださった土佐清水の生産者や高知の酒蔵も参加。

「戻りガツオ」の解体ショー、土佐のお座敷遊び「菊の花」体験、よさこい演舞など、高知の食・酒・人をとことん味わう特別イベントです。

- 神戸会場 11 月8 日（土）18:00～ 土佐清水ワールド 三宮生けすセンター- 大阪会場 11 月16 日（日）18:00～ 土佐清水ワールド 梅田お初天神店- 東京会場 11 月22 日（土）18:00～ 土佐清水ワールド 新橋店- 参加費 5,000円- イベント詳細・申込 https://www.world-one-group.co.jp/other/189403/土佐清水ワールド10周年祭 告知フライヤー■祝10周年！おちょこで乾杯！土佐清水ワールドスタンプラリー（10月23日～12月31日）

マイおちょこの購入で、ご来店のたびに日本酒1杯もらえるスタンプラリー企画です。

スタンプ10個で「おつまみセット」、20個で「10 周年記念オリジナルTシャツ」をプレゼントします。

土佐清水ワールドスタンプラリー 告知フライヤー

■土佐清水ワールド 新グランドメニュー登場（11月4日～）

「かつおの藁焼きたたき」をより美味しく味わえる復刻メニューや高知の酒蔵「(株)無手無冠」と共同開発した土佐清水ワールドオリジナル栗焼酎「カツオ火振り」が新登場。カツオ藁焼きたたき発祥の地「土佐清水」とのつながりを大切にしたメニューのリニューアルをお楽しみください。

リニューアルメニュー土佐清水ワールド限定酒「カツオ火振り」

会社概要

■代 表 者 ： 古里宣光

■設 立 ： 1996年6月

■所 在 地 ： 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目13番3号 建創ビル7F

■資 本 金 ： 50,000千円

■事業内容 ： 地域連携事業、飲食店及び食品販売店の経営、食品加工、流通、輸出入及び販売

■出店状況 ： 国内30 店舗 すべて直営店舗

■企業サイト: https://www.world-one-group.co.jp/

問合せ・取材等の連絡先

株式会社ワールド・ワン 川島（かわしま） 中田（なかた）

TEL：078-333-8883／FAX：078-333-9777

メールアドレス：information@world-one-group.co.jp