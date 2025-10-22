MINISFORUM、10月20日より「ハロウィンセール」を開催！最大35％OFF＆豪華プレゼントも実施中
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332445&id=bodyimage1】
2025年10月20日（月）から11月3日（月）までの期間MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて「ハロウィンセール」を開催いたします。
人気の高性能ミニPCを最大35％OFFの特別価格でご提供するほか、ご購入金額に応じた割引と限定プレゼントも実施いたします。
■キャンペーン概要
開催期間：2025年10月20日（月）～11月3日（月）
キャンペーンページ：https://bit.ly/4oq7cnE
ご購入金額に応じた割引（ストア全製品対象）
\300,000以上 → \3,000OFF
\350,000以上 → \5,000OFF
\420,000以上 → \10,000OFF
さらに、\5,000以上のご購入で「Halloween 幽霊ライト」をプレゼント！
■注目モデル
「MS-01-S1260」（ベアボーンキット）
通常価格 \87,980 → セール特価 \61,980 （30％OFF）
「UM773 Lite」（32GB+1TB）
通常価格 \101,980 → セール特価 \65,980 （35％OFF）
「795S7」（32GB+1TB+RTX4060）
通常価格 \194,990 → セール特価 \145,980（25％OFF）
「MS-A2-9955」（ベアボーンキット）
通常価格 \167,990 → セール特価 \122,390（27％OFF）
さらに、「AI X1 PRO」、「M1 PRO-285H」、「MS-S1 MAX」などの一部対象モデルには、ハロウィン期間限定特典として「MGP01ゲームパッド」をプレゼント。
また、「DEG1」とのセットモデル「AI X1 PRO」＋「DEG1」、「UM890 PRO」＋「DEG1」、「MS-S1 MAX」＋「DEG1」も、一部対象製品を特別価格で販売しております。
■MINISFORUMについて
MINISFORUMは、「高性能を、もっとコンパクトに」をコンセプトに、世界中のユーザーに革新的なミニPCを提供するブランドです。
今回の「ハロウィンセール」を通じて、より多くの方々に快適でパワフルなコンピューティング体験をお届けいたします。
キャンペーン詳細はこちら： https://bit.ly/4oq7cnE
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
