【徳島ガンバロウズ】11/1-2　アースフレンズ東京Z戦　メディアドゥ藤田社長からの個人的協賛による来場者プレゼントのお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへの熱いご声援、誠に有難うございます。

2025年11月1日（土）2日（日）にアミノバリューホールで開催されるアースフレンズ東京Z戦において、メディアドゥ藤田社長からの個人的協賛により、オリジナルTシャツを来場者全員へお渡しできるよう合計4,000枚を配布することとなりましたので、お知らせいたします。

概要



■日時：11月1日（土）18:00 TIP OFF

11月2日（日）13:00 TIP OFF

■会場：アミノバリューホール

■対戦：アースフレンズ東京Z



プレゼント企画

来場者にオリジナルTシャツを両日プレゼント。両日お越しいただけた来場者には両日ともプレゼントいたします。（※2）

試合会場をガンバロウズカラーに染めて、応援よろしくお願いいたします。

また、今シーズンB3優勝を目指すにおいて、HOMEだけではなくAWAYゲームでもこのTシャツを着用していただき、ガンバロウズカラーの水色でチームを応援していただきたく、TシャツにはHOME&AWAYとデザインさせていただきました。

今シーズンはじまったばかりです。さらに力強い渦潮へ。引き続き熱い応援を宜しくお願い致します。

※1：サイズ：M/L/LL、合計4,000枚（なくなり次第終了とさせていただきますので、予めご了承ください）

※2：アウェイブースター様への配布はございません。予めご了承ください。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。