【ニセコ羊蹄の宿 楽 水山】北海道産ワインの新潮流を取り入れたペアリング ― 秋を愉しむ宿泊プラン販売中。

【ニセコ羊蹄の宿 楽 水山】（北海道虻田郡倶知安町字樺山119-1）では、本年秋よりレストランで提供するペアリングワインのラインナップを一新いたしました。

北海道・後志（しりべし）の気候や風土が生み出す多彩な個性を持つワイン。その品質の高さは国内外で評価が高まっており、世界中のレストラン・ホテルでもその存在感を増しています。



当ホテルでは、季節の料理に寄り添う最適なペアリングを目指し、今年秋よりワインセレクションを全面的に刷新。日本で最も注目されている後志のワイナリーから厳選。

隣町、余市のドメーヌ・タカヒコの銘柄ワインをコース中に1杯盛り込んだ限定ペアリングもご用意しております。収穫の実りを食するローカルガストロノミーをお愉しみ下さい。

※なくなり次第、変更いたします。

今後もグループ会社である オーセントホテル小樽(https://www.authent.co.jp/) と共に、地元生産者とのつながりを大切にしながら、季節ごとの料理に合わせたワイン提案を行い、地域の食文化の魅力を発信してまいります。

【ニセコ羊蹄の宿 楽 水山】が運営するHPコラム『季の記』では、秋の愉しみ方をご紹介しております。



■『季の記』-秋の愉しみ-

https://www.raku-suisan.com/kinoki/autumn-pleasures/



秋の一皿

独立した離れ客室を備え、全ての部屋に四季の植物の名が付けられている。『季の記』では、秋の部屋のうちの1室「柑子」を紹介している。

本編では、柑子の客室に設えた、秋に由来するアート作品の数々。源泉かけ流し風呂の様子を公開中。

秋の一皿

春から秋にかけては、泊谷智史料理長が北海道産の旬の食材を中心にインスピレーションを得て、旬のおまかせコースとペアリングワインを提供する。

本編では、秋の渾身の一皿「北海道産帆立貝 天然茸のコンソメ」。一皿に込めた料理長のこだわりをお届けします。

秋の夜長をバーで過ごす

希少銘柄が揃うウイスキーでラインナップされている。秋の澄んだ空気と星空を感じながら美酒を傾けるひとときは楽 水山の滞在の醍醐味のひとつ。

一杯の背景を知るとき、その味わいは静かに深まる。バーテンダーの哲学と共に愉しむ至福の時間を。



羊蹄山とアンヌプリ二山、その山間を流れる尻別川の自然に見守られた「楽 水山」。館内には枠にとらわれない、自由で独創的な料理人のおまかせ料理を提供する、創作フレンチ「ゆきあい亭」、鉄板焼き「海王」、日本料理「入舟」の他、バー、フィットネスルーム、サロンをご用意しております。

【施設概要】

・施設名 ： ニセコ羊蹄の宿 楽 水山（らく すいさん）

・所在地 ： 〒044-0078 北海道虻田郡倶知安町字樺山119-1

・客室数 ： 18室（洋室13室／75平方メートル 、畳の間と洋室5室／95平方メートル ）

・源泉名 ： 樺山温泉アンヌプリの湯

・泉質 ： ナトリウム‐塩化物・炭酸水素塩温泉

・公式HP：https://www.raku-suisan.com/

・メールマガジン『季の記』：https://www.raku-suisan.com/kinoki/

・Instagram：https://www.instagram.com/raku_suisan/

・Tel：0136-22-0520（予約時間：10:00～17:00）

【運営会社】

オーセントホテルズ株式会社は、北海道と本州を結ぶ4つの航路（舞鶴‐小樽、敦賀‐苫小牧東、新潟‐小樽、敦賀‐新潟‐秋田‐苫小牧東）を運航する新日本海フェリー株式会社のグループ会社です。

運営施設としては、北海道のオーセントホテル小樽があり、楽 水山の運営は２施設目です。



【SHKライングループ】

SHKライングループは、中核をなす関光汽船、新日本海フェリー（S）、阪九フェリー（H）、関釜フェリー（K）のフェリー会社等で構成され、海運・ホテル・観光事業や陸運・自動車整備業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。