Âç³Øº×¤Ç¥¤¥Î¥·¥·½Ã³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ －ËãÉÛÂç³Ø¡¦Âç°ëÄ®¡¦Âç°ë¹âÅù³Ø¹» Àè¿ÊÅª¤Ê¹âÂçÀÜÂ³¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¾Ò²ð－
ËãÉÛÂç³Ø¤Ï¡¢Âç°ëÄ®µÚ¤Ó¿ÀÆàÀî¸©Î©Âç°ë¹âÅù³Ø¹»¤È¤Î¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤È´Ä¶¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨ÎÏ¶¨Äê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÎáÏÂ7Ç¯10·î26Æü(Æü)¡¢ËÜ³ØÂç³Øº×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢½Ã³²ÂÐºö¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø¶µ°÷¤Î³°¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ã³²Èï³²ÂÐºö¤ò¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç°ëÄ®¤Î½»Ì±¤ÎÊý¤Ë¤âÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯1·î24Æü¡¢ËÜ³Ø¤ÏÂç°ëÄ®µÚ¤Ó¿ÀÆàÀî¸©Î©Âç°ë¹âÅù³Ø¹»¤È¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤È´Ä¶¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¡¢°Ê¹ß¡¢ËÜ³Ø¶µ°÷¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥¹ÖµÁ¡¢ËÜ³Ø³ØÀ¸¤ÈÂç°ë¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìî³°³Ø½¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÏ¢·È»ö¶È¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½Ã³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÈþÎ¤Ä®¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖËãÉÛÂç³Ø¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÄ»½Ã³²ÂÐºö¤Ë½¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë½Ã³²ÂÐºö¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶î½ü¤·¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÍø³èÍÑ¤Ê¤É¡¢»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤«¤Äµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£ËãÉÛÂç³Øº×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ³Ø³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¡Ö¹âÂçÀÜÂ³¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü(Æü) 10»þ～12»þ¡¡¡¡¢¨ËãÉÛÂç³Øº×¤ÎÃæ¤Ç³«ºÅ
²ñ¾ì¡§ËãÉÛÂç³Ø 2¹æ´Û 1³¬ 101¹ÖµÁ¼¼ ¡¡¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÊ¥ÌîÊÕ1-17-71¡ÊJR²£ÉÍÀþ ÌðÉô±Ø ÅÌÊâ4Ê¬¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÚËãÉÛÂç³Ø¡Û
10:00～
ÅçÄÅ 紱¿Í ËÜ³Ø¶µ¼ø¡Ê½Ã°å³ØÉô ½Ã°å´ðÁÃ´Ç¸î³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë
¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤È´Ä¶¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤Î·Ð°Þ¡×
10:15～
¹¾¸ý Í´Êå ËÜ³Ø¶µ¼ø¡ÊÀ¸Ì¿¡¦´Ä¶²Ê³ØÉô ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¸¦µæ¼¼¡Ë
¡ÖËãÉÛÂç³Ø¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë½Ã³²ÂÐºö¤Î¼ÂºÝ¡×
¡ÚÂç°ëÄ®¡Û
10:45～
Âç°ëÄ®»º¶È´Ñ¸÷²Ý
¡ÖÂç°ëÄ®¤Ë¤ª¤±¤ë½Ã³²ÂÐºö¡×
11:15～
Âç°ëÄ®ÂæÄ®ÃÏ¶è½»Ì±Í»Ö
¡ÖÂæÄ®ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë½Ã³²ÂÐºö¤Î¼ÂºÝ¡×µÚ¤Ó¡ÖÂç°ë¹â¹»¡¦ËãÉÛÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
¡ÚÂç°ë¹âÅù³Ø¹»¡Û
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡ÊÀ¸ÅÌºîÀ®¡Ë
¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿½¹þÊýË¡¡§¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤ò¸æµÆþ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§ https://forms.gle/ajT4EchUteSngNo88
¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯10·î24Æü(¶â)
¡üËãÉÛÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËãÉÛÂç³Ø¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³Ø±àÁÏÎ©135¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯»äÎ©Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½Ã°å³ØÉô¡Ê½Ã°å³Ø²Ê¡¢½Ã°åÊÝ·ò´Ç¸î³Ø²Ê¡¢Æ°Êª±þÍÑ²Ê³Ø²Ê¡Ë¤ÈÀ¸Ì¿¡¦´Ä¶²Ê³ØÉô¡ÊÎ×¾²¸¡ººµ»½Ñ³Ø²Ê¡¢¿©ÉÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¡¢´Ä¶²Ê³Ø²Ê¡Ë¤Î2³ØÉô6³Ø²Ê¤ÈÂç³Ø±¡¡Ê½Ã°å³Ø¸¦µæ²Ê¡¢´Ä¶ÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë¤Î¶µ°éÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¥Ò¥È¤ÈÆ°Êª¤Î¤è¤ê¤è¤´Ø·¸¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÉÛÂç³Ø¤Î³µÍ×¡§ https://www.azabu-u.ac.jp/about/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»öÌ³¶É Æþ»î¹Êó¡¦¾Ä³°²Ý
Ãæ»³
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÊ¥ÌîÊÕ1-17-71
FAX¡§042-754-7661
¥áー¥ë¡§koho@azabu-u.ac.jp
