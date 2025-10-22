大切な人への贈り物に。GREMLINS × JOURNAL STANDARD FURNITURE『SANTA GIZMO DOLL』 発売

株式会社ベイクルーズ

「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社：東京都渋谷区取締役社長: 古峯 正佳）) の「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社：東京都渋谷区) の JOURNAL STANDARD FURNITUREは、ドイツ発のぬいぐるみブランド〈NICI（ニキ）〉と、1980年代のファンタジー映画の名作『GREMLINS（グレムリン）』とのスペシャルコラボレーションアイテムを11月15日(土)よりJOURNAL STANDARD FURNITURE各店で販売いたします。

映画に登場する人気キャラクター「ギズモ」。ふわふわの手触りと愛らしいフォルムのぬいぐるみは、映画の印象的なシーンを再現した3Dメガネとビリーの枕が付属し、クリスマスシーズンにぴったりな取り外し可能なサンタ帽子と、持ち運びにも便利な赤いツールボックス型パッケージがセットになった仕様に。

右足の裏には「001」から始まるシリアルナンバーが刺繍されているので世界にひとつだけの所有欲を掻き立てます。

映画の世界観を感じながら、大切な人へのプレゼントやコレクションにもぴったりなアイテムとなっております。

11月15日の発売に先駆けて10月24日(金)より、直営オンラインショップ”BAYCREW’S STORE”では先行予約を開始いたします。今年のホリデーシーズンの贈り物にぜひご利用ください。

◇SANTA GIZMO DOLL

Size : 全長/250mm 外箱/W125 D200 H190mm

Price : 6,930円(税込)

SATNA GIZMO DOLLでは映画の印象的なシーンを再現した3Dメガネとビリーの枕が付属します。

さらに、クリスマスシーズンにぴったりな取り外し可能なサンタ帽子と、持ち運びにも便利な赤いツールボックス型パッケージがセットに！

右足の裏には「001」から始まるシリアルナンバーが刺繍された、世界にひとつだけの特別なアイテムとなっております。

今年のホリデーシーズンの贈り物に！

※シリアルナンバーはお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

◇GREMLINS / グレムリン

1984年に公開された、クリスマスに贈られた不思議ないきもの“モグワイ”のギズモが巻き起こす騒動を描いた大ヒットファンタジー映画。いたずら好きでキュートなギズモのキャラクターは、今なお世界中で愛され続けています。

◇NICI / ニキ

こだわりの「品質」と「遊び心に満ちた豊富なキャラクター」

NICI（ニキ）は、1986年ドイツで誕生したぬいぐるみメーカーです。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみをという、夫婦の気持ちから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長しました。

ドイツのアルテンクンシュタットにある本社から生まれるニキプロダクトは、オリジナリティ、ユニークさを大切にし、高品質に裏づけされた肌触りのよさ、安全性を特徴としています。ニキで働く社員たちもユニークでクリエイティビティ溢れる人材ばかり。彼らの愛情と職人技により、ニキプロダクトは世界中のファンの元へと届けられています。2009年に株式会社 アントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど、幅広い層に発信し続けております。

◇OVERVIEW / 概要

発売日：2025年11月15日(土)

販売店舗：JOURNAL STANDARD FURNITURE 各店 / 公式オンライサイト BAYCREW’S STORE

先行予約：2025年10月24日(金) 正午より予約受付スタート。

予約ページURL：https://baycrews.jp/item/detail/js-furniture/interior/25023960000040(https://baycrews.jp/item/detail/js-furniture/interior/25023960000040)

販売商品：SANTA GIZMO DOLL / 6,930円（価格はすべて税込)

◇COMPANY PROFILE / 会社概要

株式会社ベイクルーズ

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役CEO：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/)