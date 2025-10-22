株式会社クロスワン、「信長デイトナ」プロジェクトのコミュニティをFiNANCiEにて10月29日（水）13:00より公開予定

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全）は、2025年10月29日（水）13:00より、ブロックチェーン型ファンディングプラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」にて、新プロジェクト『信長デイトナコミュニティ』を公開予定であることをお知らせいたします。

本プロジェクトは、1970年代に製造されたROLEX DAYTONA Ref.6263／Ser.6412345、通称「信長デイトナ」を軸に、腕時計の魅力を共有し、時計を愛する方々が自由に交流できるオンラインコミュニティを形成するものです。

FiNANCiEを活用することで、時計愛好家や企業、地域の方々が共通の関心を持って集まり、意見交換や情報発信を行える場を設けます。

さらに、ヴィンテージ時計に特化したレンタルサービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」のローンチも同時に予定しており、実際に「信長デイトナ」を装着・体験できる機会を提供します。

■FiNANCiE（フィナンシェ）とは

コミュニティページはこちら :https://financie.jp/users/nobunagadaytona/cards※10/29 13:00から閲覧可能です。

FiNANCiEは、ブロックチェーン技術を活用し、トークン（デジタルアイテム）を通じてプロジェクトの支援やコミュニティ参加を可能にするWeb3型プラットフォームです。

スポーツチームやアーティスト、地域プロジェクトなど、全国で350以上の事例が活用されており、応援と共創の仕組みを提供しています。

※本トークンは有価証券や暗号資産には該当しません。

■今後の展開と特典（予定）

本プロジェクトでは、コミュニティ公開後にファンディング開始を予定しており、一般向け・法人向けそれぞれのコースを設ける計画です。

【予定される特典例】

・コミュニティ限定トークアクセス権

・レンタル新商品先行体験券

・ロゴTシャツ贈呈

・弊社代表との1on1オフ会券

・法人向け：広告連携／ふるさと納税出品支援／記念クリスタル制作 など

※支援コースおよび特典内容は、今後の調整により変更となる場合がございます。

■今後のスケジュール

10月29日（水）13:00 FiNANCiE内コミュニティ公開予定

11月中旬 初回ファンディング開始予定

同日 ヴィンテージ時計レンタル事業「TimeShelf」ローンチ予定

■代表コメント

「“信長デイトナ”を通じて、時計をより身近に感じていただける新しいコミュニティを

つくりたいと考えています。

実際に体験し、語り合いながら、時計の魅力を共有できる場所を皆さまと共に

育てていければと思います」

― 株式会社クロスワン・代表取締役 品川 全

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業ほか

公式サイト：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クロスワン 信長デイトナ・TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118