WRC最年少王者カッレ・ロバンペラ選手SUPER FORMULA参戦決定記念【SFgo限定】ラリーカー・オンボード映像&メッセージ動画特別配信

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下、SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下、JRP)は、既に2026年シーズンのSUPER FORMULAへの参戦が決定している世界ラリー選手権(以下、WRC)最高峰クラスで2度の王者を獲得したカッレ・ロバンペラ選手のラリーカー・オンボード映像および、SUPER FORMULAファンの皆様へ向けたメッセージ動画を本日より期間限定でSUPER FORMULA公式アプリ『SFgo(ｴｽｴﾌｺ゛ｰ)』にて特別配信を開始したことをお知らせいたします。

＜画像：カッレ・ロバンペラ選手『SFgo』特別配信／映像協力：TOYOTA GAZOO Racing＞

今回は、TOYOTA GAZOO Racingの協力により、WRCで数々の勝利を重ねてきたロバンペラ選手のラリーカーでのドライビングを、臨場感あふれるオンボード映像で特別公開。また、2026年シーズンのSUPER FORMULA参戦決定を記念し、ロバンペラ選手からSUPER FORMULAファンへ向けたスペシャルメッセージ動画も限定公開。 SUPER FORMULA参戦への意気込みや、SUPER FORMULAファンへのメッセージなど『SFgo』でしか見られない内容となっております。なお、本動画は有料会員向けに公開しておりますが、SFgoを初めてご利用いただく方は14日間のトライアルにお申込みいただくことで無料視聴が可能です。

『SFgo』特別配信１. ラリーカー・オンボード映像

配信期間：2025年10月22日(水) 18:00～11月24日(月) 23:59 (※競技中ではなくテストの際のオンボード映像等となります)

『SFgo』特別配信２. カッレ・ロバンペラ選手からのメッセージ動画

配信期間：2025年10月22日(水) 18:00～11月24日(月) 23:59

SUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』とは

SUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』は、レースのライブ配信、車載映像、チーム無線、データ解析など、シリーズをより深く楽しめる多機能アプリです。初回14日間は、無料で『SFgo』のすべての有料機能を使い放題でお楽しみいただけます。

■SUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』

ダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/sfgo/id1615551217

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.superformula.sfgo

フォーラムエイト・ラリージャパン2025 チケット好評発売中！

2025年11月6日(木)～9日(日)に、愛知県および岐⾩県で開催される「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」のチケットが現在発売中です。今シーズン限りでWRCからの引退を表明したロバンペラ選手の走りを日本で観る最後のチャンスとなります。SUPER FORMULAとは異なるモータースポーツの魅力を、ぜひ現地でご体感ください。

■チケット情報・詳細は、ラリージャパン公式サイトをご確認ください。

詳しくはこちら

https://rally-japan.jp/ticket/