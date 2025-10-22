目で楽しむエレ片！？TBS Podcast『エレ片のポッ！』がTVerに“爆誕”！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオが運営するTBS Podcastの人気番組『エレ片のポッ！』のTVer版（動画付きの配信）が、10月22日（水）18:00から開始しました。

エレキコミックの2人と片桐仁によるユニット「エレ片」の深夜番組は『エレ片のコント太郎』、その後『エレ片のケツビ！』と名前を変えながらTBSラジオで19年間放送され、2025年4月からはTBS Podcastに移行し、現在『エレ片のポッ！』が配信されています。（毎週土曜正午に配信）

不死鳥のように苦難を乗り越え続ける「エレ方」が次に挑戦するのは、Tverでの動画配信！20年目を明るく楽しく盛り上げます。

TVer版のタイトルはズバリ『動くぞ！エレ片のポッ！』。

耳で楽しむエレ片はそのままに、目でも楽しめるexclusiveな内容となっております。

◆TVer番組ページはこちら

https://tver.jp/lp/series/sru0p4fn7a(https://tver.jp/lp/series/sru0p4fn7a)

番組概要

番組名：『動くぞ！エレ片のポッ！』

配信開始：10月22日（水）18:00

出演者：エレキコミック（やついいちろう、今立進）、片桐仁ほか

番組メールアドレス：elekata@tbs.co.jp