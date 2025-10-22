【LADOR（ラドール）】“髪に塗る香水”とSNSで話題のヘアオイル、人気の香り『La pitta(ラピタ)』がVOCEの書店付録に登場！

株式会社トリクル

韓国発ヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は、美容雑誌『VOCE』2025年12月号 通常版（書店限定・先着順）の購入特典として、“髪に塗る香水”として人気のヘアオイル『La pitta（ラピタ）』の10mLを付録に展開。持ち歩きやすいポーチサイズで、いつでもどこでも香りをまとえるアイテムです。

乾燥や静電気でパサつく髪、ニット帽によるムレやこもったニオイ。

そんな冬特有のヘアトラブルに寄り添うのが、韓国発ヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」の「パフュームヘアオイル」。

香水のようにやさしく香りが続き、オイルなのにベタつかずサラッとまとまる仕上がりで、“髪に塗る香水”としてSNSでも注目を集めています。

今回のVOCE付録では、人気の香り『La pitta（ラピタ）』が登場。

多彩な魅力を引き出すオレンジウッディのセンシュアルな香りがふわりと広がり、乾燥しがちな冬の髪をヘアオイルのうるおいでしっとりツヤやかに整えます。

■商品詳細

１. 香り・質感・髪悩みで選べるパーソナルヘアオイル

4つの香りと3種類のテクスチャー（ライト／シルキー／リッチ）をラインナップ。

なりたい質感や髪の状態、そしてその日の気分に合わせて選べるパーソナル設計です。

香りを "まとうケア”として楽しめるのも魅力のひとつ。



２. ベタつかず、サラッとまとまる軽やかな仕上がり

重さを感じにくいテクスチャーで、素髪のように自然なサラツヤ感を演出。

時間が経ってもベタつかず、指通りのよさが続くから、乾燥しやすい冬の髪にも心地よくなじみます。



３. シグネチャー成分「ケラチン」配合で髪をなめらかに整える

髪の約9割を構成するタンパク質「ケラチン」を配合。

植物由来オイルとの組み合わせで、乾燥によるパサつきやゴワつきを防ぎ、毛先までなめらかに仕上げます。

香りとケアを同時に楽しめる、心地よいヘアオイルです。

■付録情報

対象誌： VOCE 2025年12月号（通常版）書店限定付録

付録内容： LADOR パフュームヘアオイル ラピタ（10mL）

発売日： 2025年10月22日

注意事項：一部店舗では取り扱いがない場合があります。詳細は以下リンクをご確認ください。

URL：https://i-voce.jp/feed/4514935/

■LADORとは

LADOR（ラドール）は、2007年に韓国で誕生したブランドです。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたもので、“あらゆるニーズに応える製品を開発し、美しさを完成させる”という理念が込められています。「Completing your everyday life, Lador.（日常を完成させるラドール）」をスローガンに掲げ、成分の安全性や品質に徹底的にこだわった製品づくりを行っています。一つの製品を完成させるまでに1年以上の開発期間をかけるなど、専門家と研究員の連携により、多様な髪の悩みに応える高品質なヘアケアアイテムを展開しています。LADORは、韓国国内にとどまらず、現在では世界30か国以上で展開され、多くのユーザーに支持されています。特に「ヘアフィルアップ」や「パフュームヘアオイル」などの製品は、ダメージケアや香りの良さで高い評価を受けています。

【LADOR公式HP】https://lador.jp/

【楽天公式ストア】https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000009/

【Amazon公式ストア】https://x.gd/0tb3S

【ZOZO公式ストア】https://zozo.jp/shop/lador/

【Qoo10公式ストア】https://www.qoo10.jp/shop/lador_jp

【LADOR公式Instagram】https://www.instagram.com/lador_jp

【LADOR公式X 】https://x.com/lador_jp

お問い合わせ

株式会社トリクル

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

LADOR お問い合わせ先：info@lador.jp