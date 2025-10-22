和楽器バンドのボーカルのソロプロジェクト 鈴華ゆう子 ニューアルバムより雅楽師・東儀秀樹とコラボレーションした『SAMURAI DIVA』が先行配信スタート＆ミュージックビデオが今夜プレミア公開！

日本コロムビア株式会社

和楽器バンドのボーカルとしても活躍する鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』が10月29日(水)に発売されるが、アルバムタイトルでもありオープニングを飾る楽曲『SAMURAI DIVA』が22日(水)より先行配信がスタートした。また、同日20時よりミュージックビデオがプレミアム公開される。





アルバムオープニングを飾る『SAMURAI DIVA』は、作曲に「ONE PIEACE」や「サクラ大戦」などのアニメ作品を数多く手がけてきた作曲家・田中公平氏を迎え、ゲスト奏者に雅楽師・東儀秀樹氏が参加した豪華コラボレーションが実現している。日本の伝統音楽とオーケストラサウンドが融合した独自の世界観をさらに深化させ、壮麗で力強い“和の美”を表現している。作曲した田中公平氏は「気品高く 雅で美しい それでいて しなやかな強さがテーマで壮大なスケール感のオーケストラとハードロック 満漢全席のような この1曲で『鈴華歌の全て』」と語る。22日20時より公開されるミュージックビデオには、笙（しょう）と篳篥（ひちりき）の演奏で東儀秀樹もゲスト出演しており、和楽器による幽玄な音色が楽曲に一層の深みと荘厳さを与え、弦楽四重奏によるクラシカルな要素も加わり、和と洋が絶妙に交錯する音楽世界が展開されている。さらに鈴華ゆう子自身が剣舞や日本舞踊を披露。力強さと繊細さを併せ持つその表現力で、まさに“サムライディーヴァ”の名にふさわしい存在感を放っている。『SAMURAI DIVA』は、鈴華ゆう子が掲げる“伝統と革新の融合”を象徴する1曲。国内外のファンに向けて、日本の芸術と音楽の魅力を強く発信していく意欲作となっている。また、アルバムリリースに合わせて、東京・名古屋・大阪・福岡のタワーレコードで直筆サイン入りパネル展の開催と、鈴華ゆう子の出身地である茨城のCDショップで「いばらき応援施策」が決定した。対象店舗でニューアルバム『SAMURAI DIVA』を購入すると、展示しているパネルや直筆サイン入りポスターが抽選で当たるキャンペーンだ。既に決定しているインストアイベントと併せてこちらもチェックしてほしい。ニューアルバム「SAMURAI DIVA」は「あらゆる音楽に『和』の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトにしており、和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどが見事に融合したアルバムになっている。雅楽師の東儀秀樹や作曲家の田中公平に加え、ORANGE RANGEのHIROKIも参加するなどコラボミュージシャンも豪華な布陣だ。詩吟流派の宗家としての顔も持ち、和楽器バンドのボーカルとしても活躍。和と洋を織り交ぜた音楽で国内外から高い評価を受けている鈴華ゆう子のジャンルを超えた挑戦とさらなる進化を遂げる活動に今後も注目だ。『SAMURAI DIVA』配信リンク： https://suzuhanayuko.lnk.to/SAMURAI_DIVA『SAMURAI DIVA』ミュージックビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=eCR9sqiKEZA「SAMURAI DIVA」リリース記念直筆サイン入りパネル展＆抽選プレゼント決定！鈴華ゆう子「SAMURAI DIVA」のリリースを記念して、パネル展（直筆サイン入り）を開催いたします。開催店舗にて対象商品をお買い上げいただいた方には、抽選で展示しているパネルをプレゼント！ぜひ店頭にお立ち寄りください！さらにパネル展開催エリアでは、インストアイベントの開催も決定しているので是非イベントにも御参加ください。※博多エリアのみイベント実施がパネル展開催店舗ではなく「キャナルシティ」での実施となります。＜パネル展開催店舗＞■タワーレコード新宿店(東京都)開催期間：2025年10月28日(火)～2025年11月10日(月)■タワーレコード名古屋近鉄パッセ店(愛知県)開催期間：2025年10月28日(火)～2025年11月17日(月)■タワーレコードあべのHoop店(大阪府)開催期間：2025年10月28日(火)～2025年11月3日(月)■タワーレコード福岡パルコ店(福岡)開催期間：2025年10月28日(火)～2025年11月3日(月)※店舗によって開催期間が異なります。※期間中に設置場所が移動する場合がございます。詳細はこちら→ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/info/91861.html「SAMURAI DIVA」リリース記念いばらき応援施策決定！鈴華ゆう子「SAMURAI DIVA」のリリースを記念し、いばらき大使を務める鈴華ゆう子の地元・茨城県にてCDショップ応援施策（直筆サイン入りポスタープレゼント施策）を開催いたします。開催店舗にて対象商品をお買い上げいただいた方には、抽選で本人直筆サイン入りポスターをプレゼント！ぜひ店頭にお立ち寄りください！※プレゼントするポスターは、店頭に掲示している店名入りポスターとは別になります。＜いばらき応援施策開催店舗＞■コーチャンフォーつくば店■タワーレコード 水戸オーパ店■HMVイオンモール水戸内原開催期間：2025年10月28日(火)～2025年11月10日(月)予定※期間中に設置場所が移動する場合がございます。詳細はこちら→ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/info/91860.htmlRELEASE INFORMATION2025年10月29日(水)リリース NEW ALBUM『SAMURAI DIVA』【CD収録曲】1.SAMURAI DIVA2.ケサラバサラ（アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ）3.Incubation4.泥棒猫5.ミトコンドリア6.Bloody Waltz7.SHIGIN BEATS-大楠公-8.うたいびと9.百年夜行10.甲賀忍法帖11.巡り巡る12.The Battle of the Monkey and the Crab13.パピヨン14.月の兎15.サムライハート（Bonus track・CDのみ収録）【Blu-ray及びDVD収録内容】・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」（25年６月７日(土)東京・日本橋三井ホール）ライブ映像・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」舞台裏・『ケサラバサラ』Music Video、Dance Video、Music Video メイキング※Blu-rayとDVDは同内容となります。◆通常盤（CDのみ）\3,500（税込）COCP-42534

◆初回限定盤A（CD＋Blu-ray）

\11,000（税込）

COZP-2198～9

◆初回限定盤B（CD＋DVD）\9,900（税込）

COZP-2200～1

NOW ON SALE

『ケサラバサラ』

テレビ東京系アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ

配信リンク： https://suzuhanayuko.lnk.to/kesarabasara

ミュージックビデオ： https://youtu.be/TC99ZUWRRJY





LIVE TOUR

SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025

SAMURAI DIVA～東名阪台ノ陣～



大阪：11月1日(土) TEMPO HARBOR THEATER

名古屋：11月15日(土) インターナショナルレジェンドホール

東京：11月22日(土) 日経ホール

台北：12月6日(土) CORNER HOUSE



9月9日(火)よりプレイガイド先行抽選受付中

https://yuko-suzuhana.com/news/250801/





RELEASE EVENT

鈴華ゆう子 New Album『SAMURAI DIVA』 発売記念イベント



2025年10月28日（火） 19:00（集合18:40）

東京都・タワーレコード新宿店店内イベントスペース

（トーク＆ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91507.html



2025年10月29日（水） 20:00

オンラインイベント「リミスタ」

（トーク＆オンラインサイン会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://limista.com/projects/6695?id=6695



【リミスタ限定】

「SAMURAI DIVA」アナザージャケット

2025年11月2日（日） 12:00（集合11:40）大阪府・タワーレコードあべのHoop店店内イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91506.html



2025年11月2日（日） 17:00（集合16:40）

広島県・タワーレコード広島店店内イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91505.html



2025年11月3日（祝・月） １.13:00～／２.16:00～

福岡県・キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ

（ミニライブ＆ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91504.html



2025年11月16日（日） 13:00（集合12:40）

愛知県・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース

（ポストカードお渡し会）

◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91503.html





PROFILE

歌手、作詞曲家/詩吟吟道鈴華流家元。

和楽器バンドのボーカル（リーダー）を務め、メンバーを集めてバンドを

立ち上げた発起人でもある。

3歳よりクラシックピアノ、5歳より詩吟・詩舞・剣舞を始める。

東京音楽大学器楽（ピアノ）専攻卒業。中高音楽教員免許の取得などを通

じて、教育分野にも深く関わっている。

2011年、コロムビアレコード全国吟詠コンクールにて一位を獲得。2025年には吟道鈴華流を創流し 宗家「鈴華慶晟」としても活動している。

また、企画力に優れたアイディアマンとして、楽曲提供など創作面でも多彩な活動を展開し、音楽イベントをはじめとする各種プロデュースも手がけ、アーティストのプロデュースにも携わる。

2024年には音楽への想いを自らの言葉で綴った初の著書『唄いろは』を出版。

声優やラジオパーソナリティとしても活動し、幅広い表現の場で実績を重ねてきた。

また2013年和楽器とロックを融合した8人組ロックバンド「和楽器バンド」のメンバーを集めて バンドを立ち上げた発起人でもある。ボーカル兼リーダーを務め、 人気VOCALOID楽曲をカバーした代表曲「千本桜」は1億7千万再生数を突破し、アルバム「八奏絵巻」はオリコン一位を獲得。

2016年には和楽器バンドデビュー3年目にして初の日本武道館公演を成功させその後毎年恒例となる。

2018年2020年に和楽器バンドで横浜アリーナ公演、2019年にはさいたまスーパーアリーナ公演2daysも成功させた。



2012年 ピアノ&ボーカルを務めるユニット「華風月」を結成。

2014年 「和楽器バンド」のボーカルとしてメジャーデビュー。

2014年 東京ディズニーランドの「ディズニー夏祭り2014 雅涼群舞 雅絢爛」を歌唱。

2016年 アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の挿入歌「戦火の灯火」を担当。

2016年 11月22日に発売となるバンダイナムコゲームス「SDガンダム G GENERATION GENESIS」のテーマ曲「永世のクレイドル」「Remains」を担当。声優として同ゲームのキャラクター「ユーコ・オルテンシア」の声を担当。

2016年 エイベックステンターテインメントよりアルバム「CRADLE OF ETERNITY」がリリース。オリコンチャート初登場5位。

2017年 アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第46話「誰が為」に「天空の先へ」（鈴華ゆう子作詞作曲、歌唱）が挿入歌を担当。

2017年 スマートフォンアプリ「SDガンダム Gジェネレーション RE」のオープニングテーマ曲「Tears Cry」を担当。

2018年 JFN系列でラジオのパーソナリティとしいて「日本が好きになっちゃうラジオ」がスタート。

2018年 11月日本武道館で開催された「第50回全国吟剣詩舞道大会において特別ライブ開催。また、鈴華ゆう子個人として詩吟、剣詩舞を披露。

2019年 9月28日に開催された「いきいき茨城ゆめ国体2019」開会式で国家独唱を披露。

2021年 森山直太朗作詞曲「カンパニュラ」の配信がスタート。

2021年 アニメ「ピーチボーイリバーサイド」にて声優を務める。

同アニメにおいて主題歌「Dark spiral journey」を鈴華ゆう子featuringQ-MHz名義で担当。

2023年 Lucky FMにて番組「Japanese Tresures」のラジオパーソナリティを務める。

2023年 FIM MotoGP世界選手権シリーズ第14戦MOTUL Grand Prix of Jaoanにて国歌独唱。

2024年 日独友好フェスティバル「MAIN MATSURI JAPAN FESTIVAL」初出演にしてヘッドライナーを務める。

2024年 連載コラム「唄いろは」を加筆・再編し、初の著書として出版。

2025年 詩吟の新流派「吟道鈴華流（ぎんどうすずはなりゅう）」を創流、初代宗家「鈴華慶晟（けいせい）」としても活動開始。



鈴華ゆう子オフィシャルウェブサイト： https://yuko-suzuhana.com/

日本コロムビア 鈴華ゆう子特設サイト： https://columbia.jp/suzuhanayuko/

鈴華ゆう子オフィシャルSNS

YouTube： https://www.youtube.com/@yuko-suzuhana

X： https://x.com/yuchinsound

Instagram： https://www.instagram.com/yuko.suzuhana/

Tiktok： https://www.tiktok.com/@yuko.suzuhana

Facebook： https://www.facebook.com/yukosuzuhana/