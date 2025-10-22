「MERRELL」と「GRAMICCI」がアウトドアの象徴を再構築「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI」 2025年10月24日(金)より発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、革新的なアウトドアアパレルブランド「GRAMICCI（グラミチ）」との初のコラボレーションプロジェクトとして、アウトドアの象徴「MOAB」を再構築したコラボレーションモデル「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI (モアブ 2 サイレン X グラミチ)」を、2025年10月24日(金)より発売致します。

■ムーブメントと伝統、そして新世代の冒険心を讃えるコラボレーション

この度、アウトドアシューズのグローバルリーダーであるMERRELLは、革新的なアウトドアアパレルブランドであるGRAMICCIと初のタッグを組み、MERRELLのアイコンである「MOAB(モアブ)」をベースに、トレイルでのパフォーマンスと大胆なスタイルを融合し、新たなデザインで再構築したコラボレーションモデル「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI」を発売致します。

「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI」は、DARK CITRONカラーとDARK EARTHカラーの2色展開となり、MOABの象徴的なシルエットに再解釈された「SIREN WEB」コレクションのアッパーデザインを採用。快適性とグリップ力を兼ね備え、多くのアウトドアマンに信頼されたMOAB 2のミッドソールおよびアウトソールを搭載し、トレイル・岩場・都市などあらゆるフィールドに対応する多用途な一足となっています。

MERRELL(1981年創業)とGRAMICCI(1982年創業)は、わずか1年違いで誕生し、ともにアウトドア業界に多大な影響を与えてきました。GRAMICCIは、ヨセミテのクライミング・カウンターカルチャーにルーツを持ち、ガゼットクロッチ付きショーツやウェビングベルトなど、“動き”に特化した革新的なウェアで世界中の多様な文化に支持されてきました。一方、MERRELLは「LET’S GET OUTSIDE」を提唱し続け、「MOAB」は世界で最も売れているハイキングブーツとして、探検者たちの象徴となっています。

本コラボレーションは、それぞれの伝統を讃えると同時に、「現代のアウトドアカルチャーの再定義」を目指す試みとなります。

■製品情報

名称： MOAB 2 SIREN X GRAMICCI (モアブ 2 サイレン X グラミチ)

●サイズ ・ カラー：[UNISEX] 24.0 - 30.0cm ・ DARK CITRON、DARK EARTH

※メンズ規格のユニセックスサイジングとなります。

●販売価格：\22,000 (税込)

●販売開始日：2025年10月24日(金)～

●販売場所：GRAMICCI 原宿店、その他直営店 および GRAMICCI公式オンラインストア

https://gramicci.jp/

その他 GRAMICCI取扱い販売店

GRAMICCI原宿店3Fでは発売日より期間限定にてスペシャルインスタレーションを

実施致します。

MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、その他直営店 および MERRELL公式オンライン

ストア https://merrell.jp/

その他 MERRELL取扱い販売店

MERRELL HARAJUKU FLAGSHIPでは発売日より期間限定にてスペシャルデコレーショ

ンを実施致します。

■GRAMICCI(グラミチ)」とは

1982年に設立されたGRAMICCIは、「動き」のために設計された機能性アウトドアウェアを展開しています。カリフォルニア州ヴェンチュラのガレージから始まったGRAMICCIは、今では東京のストリートにまで広がり、数々のカルチャームーブメントから愛され続けています。

GRAMICCI 公式ウェブサイト: https://gramicci.jp/

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q