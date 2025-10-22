10月23日（木）より順次開催　ートゥモローランドが贈る、ベビーカシミヤの特別受注会ー　TOMORROWLAND TRICOT PERSONAL ORDER 2025

TOMORROWLANDの原点、“ニット”を再定義する

株式会社 トゥモローランド

トゥモローランド創業以来の象徴であり、ブランドの根幹をなす“ニットウェア”。

その最高峰ラインとして、新たに「TOMORROWLAND TRICOT PERSONAL ORDER」を冠したオーダーイベントを開催いたします。

完全受注生産によって仕立てられる「BABY CASHMERE KNIT」は、約1ヶ月という短納期でお手元に届く特別な1枚。

ものづくりへの情熱とクラフトマンシップを、日常の装いの中で体感いただけます。

【ORDER】

・クルーネック：3サイズ（S・M・L）\77,000(tax in)

・モックネック ：3サイズ（S・M・L）\80,300(tax in)

・カーディガン ：3サイズ（S・M・L）\82,500(tax in)

どちらの型も10色よりお選びいただけます。

・納期

オーダーから約1ヶ月

■ ABOUT｜BABY CASHMERE

「ベビーカシミヤ」は、生後1年以内のカシミヤ子山羊から初めて刈り取る産毛だけを使用した、非常に希少な天然素材です。

1頭からわずか約30グラムしか採取できず、通常のカシミヤに比べて軽く、柔らかく、独特の艶を持つのが特徴です。

触れた瞬間に伝わる繊細なタッチと極上の柔らかさは、まさに“素肌に寄り添う贅沢”。

今シーズンは新たにモックネックが登場。

インナーとしても着用できる程よい厚みの12ゲージにアップデートされ、より汎用性の高い一枚へ進化しました。

また、新色として“NATURAL WHITE”と“NATURAL BEIGE”が追加。

ともにカシミヤ山羊の本来の毛の色をそのまま活かしているので、素材本来の柔らかさ・光沢・風合いがより感じられます。

シンプルがゆえに素材の良さが引き立つ逸品です。

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=1007373&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_TMLM_cashmereorder_20251023

CREW NECK

MOCK NECK

CREW NECK \77,000(tax in)MOCK NECK \80,300(tax in)

CARDIGAN

CARDIGAN \82,500(tax in)

【ATTENTION】

・オーダーは開催店舗にてお承りします。

・納期に関しては約１ヶ月を目処としておりますが、国際情勢など諸般の事情により前後するケースがございます。

・お選びいただくアイテムは、オーダー時期とカラーによってはお品切れの可能性がございます。

その他、不明点はスタッフへお問い合わせください。

［開催期間・場所］

10/23(木)～11/3(月)

トゥモローランド ルミネ新宿店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003017)

トゥモローランド 新宿伊勢丹店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210005003)

トゥモローランド 神戸店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001011)



11/6(木)～11/16(日)

トゥモローランド 名古屋ラシック店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003021)

トゥモローランド 渋谷本店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001013)

トゥモローランド 横浜高島屋店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210008005)



11/20(木)～11/30(日)

トゥモローランド 東京大丸店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210003002)

トゥモローランド 吉祥寺店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001008)

トゥモローランド 日本橋高島屋 S.C.店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003045)

※掲載内容は予告なく、変更する場合がございます。