10月23日（木）より順次開催 ートゥモローランドが贈る、ベビーカシミヤの特別受注会ー TOMORROWLAND TRICOT PERSONAL ORDER 2025
TOMORROWLANDの原点、“ニット”を再定義する
トゥモローランド創業以来の象徴であり、ブランドの根幹をなす“ニットウェア”。
その最高峰ラインとして、新たに「TOMORROWLAND TRICOT PERSONAL ORDER」を冠したオーダーイベントを開催いたします。
完全受注生産によって仕立てられる「BABY CASHMERE KNIT」は、約1ヶ月という短納期でお手元に届く特別な1枚。
ものづくりへの情熱とクラフトマンシップを、日常の装いの中で体感いただけます。
【ORDER】
・クルーネック：3サイズ（S・M・L）\77,000(tax in)
・モックネック ：3サイズ（S・M・L）\80,300(tax in)
・カーディガン ：3サイズ（S・M・L）\82,500(tax in)
どちらの型も10色よりお選びいただけます。
・納期
オーダーから約1ヶ月
■ ABOUT｜BABY CASHMERE
「ベビーカシミヤ」は、生後1年以内のカシミヤ子山羊から初めて刈り取る産毛だけを使用した、非常に希少な天然素材です。
1頭からわずか約30グラムしか採取できず、通常のカシミヤに比べて軽く、柔らかく、独特の艶を持つのが特徴です。
触れた瞬間に伝わる繊細なタッチと極上の柔らかさは、まさに“素肌に寄り添う贅沢”。
今シーズンは新たにモックネックが登場。
インナーとしても着用できる程よい厚みの12ゲージにアップデートされ、より汎用性の高い一枚へ進化しました。
また、新色として“NATURAL WHITE”と“NATURAL BEIGE”が追加。
ともにカシミヤ山羊の本来の毛の色をそのまま活かしているので、素材本来の柔らかさ・光沢・風合いがより感じられます。
シンプルがゆえに素材の良さが引き立つ逸品です。
詳細を見る :
https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=1007373&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_TMLM_cashmereorder_20251023
CREW NECK
CREW NECK \77,000(tax in)
MOCK NECK
MOCK NECK \80,300(tax in)
CARDIGAN
CARDIGAN \82,500(tax in)
【ATTENTION】
・オーダーは開催店舗にてお承りします。
・納期に関しては約１ヶ月を目処としておりますが、国際情勢など諸般の事情により前後するケースがございます。
・お選びいただくアイテムは、オーダー時期とカラーによってはお品切れの可能性がございます。
その他、不明点はスタッフへお問い合わせください。
［開催期間・場所］
10/23(木)～11/3(月)
トゥモローランド ルミネ新宿店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003017)
トゥモローランド 新宿伊勢丹店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210005003)
トゥモローランド 神戸店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001011)
11/6(木)～11/16(日)
トゥモローランド 名古屋ラシック店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003021)
トゥモローランド 渋谷本店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001013)
トゥモローランド 横浜高島屋店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210008005)
11/20(木)～11/30(日)
トゥモローランド 東京大丸店（メンズ）(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210003002)
トゥモローランド 吉祥寺店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001008)
トゥモローランド 日本橋高島屋 S.C.店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003045)
※掲載内容は予告なく、変更する場合がございます。