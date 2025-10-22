株式会社リカーマウンテンは2025年11月13日(木)午前11時「リカーマウンテン 烏丸七条店」をオープンいたします

株式会社リカーマウンテン

全国200店舗に展開する酒専門小売チェーン 株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2025年11月13日(木)午前11時、京都府京都市に「リカーマウンテン 烏丸七条店」をオープンいたします。

店内には、希少なウイスキーや高額ワイン、クラフトビールなど様々なお酒が充実。京都ならではの商品も取り扱います。詳細は順次、各SNSにて配信いたしますのでご確認下さい。

【店舗情報】

リカーマウンテン 烏丸七条店

住所 ：〒600-8218

京都府京都市下京区西境町162-2 日々是好日 1F

TEL ：075-371-3786

営業時間：AM11:00～PM10:00 年中無休

公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/kyoto/kyoto-shi-shimogyo-ku/30570.html

Facebook ：https://www.facebook.com/likaman.karasuma7

Instagram：https://www.instagram.com/likaman_karasuma7

X ：https://x.com/likaman_ksj

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp