株式会社リカーマウンテンは2025年11月13日(木)午前11時「リカーマウンテン 烏丸七条店」をオープンいたします

株式会社リカーマウンテン


全国200店舗に展開する酒専門小売チェーン 株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2025年11月13日(木)午前11時、京都府京都市に「リカーマウンテン 烏丸七条店」をオープンいたします。



店内には、希少なウイスキーや高額ワイン、クラフトビールなど様々なお酒が充実。京都ならではの商品も取り扱います。詳細は順次、各SNSにて配信いたしますのでご確認下さい。



【店舗情報】


リカーマウンテン 烏丸七条店


住所　　：〒600-8218


　　　　　京都府京都市下京区西境町162-2 日々是好日 1F


TEL　　 ：075-371-3786


営業時間：AM11:00～PM10:00　年中無休



公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/kyoto/kyoto-shi-shimogyo-ku/30570.html


Facebook ：https://www.facebook.com/likaman.karasuma7


Instagram：https://www.instagram.com/likaman_karasuma7


X　　　　 ：https://x.com/likaman_ksj



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp