FRENCH BULLDOG LIVE2025（フレブルLIVE） に新型ルノー カングーと新型ルノー キャプチャーを展示

ルノー・ジャポン株式会社

ルノー・ジャポン株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：大極 司）は、フレンチブルドックとヒトが共存するエンターテイメントを追求したイベントFrench Bulldog LIVE（フレブルLIVE）に今年も協賛します。

今年は、ペット用アクセサリーを装着した新型ルノー カングーと、コンパクトSUV の新型ルノー キャプチャーを会場に展示する予定です。

ルノー カングーは、ペットカートや大きなケージも楽に積み込めるダブルバックドアや両側スライドドア、愛犬も一緒にゆったりとくつろげる広い室内空間、愛犬が安全に乗り降りできる低い床や荷室、先進の運転・駐車支援機能などを備えたペットと一緒に楽しく出かけられるモデルとして、愛犬家の間で高い評価を得てきました。今回の展示車には、新デザインのフレブル柄リアシートバッグや、室内をにぎやかに彩るバックドアパネル専用ステッカー、新色シートカバーなどを装着する予定です。

“パリが息づくコンパクトSUV”の新型ルノー キャプチャーは、リアシートが最大16cm前後にスライドするため、後席のスペースとラゲッジを最適化することができ、愛犬と出かけるために必要な荷物をしっかり積むことができます。

イベント概要

開催日：11月8日(土)、9日(日) ※両日ともに雨天決行

時間：10:00から16:00 ※9:00開場（予定）

場所：山中湖交流プラザ きらら

山梨県南都留郡山中湖村平野479-2

http://kirarayamanakako.jp/access.php

展示予定車両：

● 新型ルノー カングー

● 新型ルノー キャプチャー

ルノー・ジャポンニュースページ：https://www.renault.jp/information/news/kng-fb2510.html

イベント公式ウェブサイト：https://frenchbulldog.life/live/2025-2days

DOGLIFE＃WithKANGOO

大きなケージも楽に積み込めるダブルバックドアや両側スライドドア、大型犬もゆったりとくつろげる広い室内空間、愛犬との車移動をもっと快適にするアクセサリーなど、ルノー カングーには愛犬と一緒に快適に楽しく出かけるための機能が多く備わっています。

https://www.renault.jp/car_lineup/kangoo/pet/index.html