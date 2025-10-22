【★楽天市場で2冠獲得★ナイトブラは「盛る」から「整える」へ】メディア掲載多数のE.me（イーミー）のナイトブラが今だけ50%OFF！

Fun Standard株式会社



Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランド「E.me（イーミー）」より特別企画についてお知らせします。

「E.me ナイトブラ」は、就寝時にバストを優しく包み込み、快適な着用感を実現した商品です。スポーツブラやマタニティブラとしても利用可能な設計となっており、多くのお客様から継続的な支持をいただいております。



また、複数のメディアにも掲載されるなど、幅広い注目を集めております。

このたびの特別企画では、通常価格2,880円（税込）のところ、50％割引の1,440円（税込）にてご提供いたします。



【実施概要】

・対象商品：E.me ナイトブラ

・実施期間：2025年10月24日（金）20:00～2025年10月27日（月）9:59

・販売場所：楽天市場内「E.me」公式店舗

・価格：通常価格2,880円（税込）→50％割引の1,440円（税込）

【最大50%OFFクーポン！2,880円→1,440円】

「E.me ナイトブラ」が【50%OFF★2,880円→1,440円】でお試しいただけるチャンス

楽天ユーザーの方はお見逃しなく！

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0255fnbra/50%OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VlI1Ty05TDZULVNKSDMtVkxMTA--&rt=

E.me（イーミー）が提唱する「整える」ためのナイトブラ

E.me（イーミー）のナイトブラは、ただ「盛る」ための補正ではありません。

本当に大切なのは、あなたの身体を「整える」こと。

サイズはA～Fカップまで対応し、軽くて丈夫なナイロン92％、ポリウレタン8％の素材を使用。カラーバリエーションも豊富な8色展開です。

毎日を一生懸命に頑張るあなたのためのナイトブラ

「盛る」だけのナイトブラに満足できない方に。

寝つきが悪い、疲れがとれない、スマホや育児で疲れた身体に。

E.meのナイトブラが、あなたの「整える時間」を支えます。

「盛る」ではなく「整える」ナイトブラ

今までのナイトブラは「盛る」ことが目的でした。

でもE.meは違います。

科学とAIの力で、あなたの身体と心のバランスを「整える」ことを最優先に考えました。

五感に優しく寄り添い、自然な形でバストを支えながら、心地よさを追求。

ただ大きく見せるだけではなく、着けるたびに身体が喜ぶ感覚を届けます。

ずっと着けていたくなる快適さ

ワイヤーやタグは一切排除。

締め付けるのではなく包み込む3D立体構造。

24時間、昼も夜もずっと快適に着けられます。

通気性も抜群で、暑い夏の日も快適。

仕事やフィットネスのときも、身体の負担になりません。

優しいホールド感でマタニティ、授乳ブラとしても。

バストの「整え方」

ただ盛るのではなく、バストを自然に美しく「整える」。

幅広のサイドパネルが横流れを防ぎ、下からふんわり持ち上げる立体設計。

洗濯しても型崩れしにくく、長く愛用できます。

全額返金交換保証で初めての方にも安心

開封後でも大丈夫！

ゆっくり試せる10日間の全額返金・交換保証付きです。

【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表者 ：代表取締役 大屋 良介

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/