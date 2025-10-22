なんばグランド花月の「よる公演」が12月より『19時ライブ』にリニューアル！

吉本興業株式会社

大阪「なんばグランド花月」で、これまで楽しまれてきた「よる公演」が、2025年12月より、「19時ライブ」として分かりやすい公演時間と、お得に楽しんでいただける公演としてリニューアルします。

これまで「よる公演」として行ってきた寄席スタイルの公演はそのままに、開演時間を19時スタートに固定。

さらに当日の「本公演」の半券をご提示いただくと「19時ライブ」当日券が1000円引き、前回の「19時ライブ」半券をご提示いただくと、当日券500円引きや、座席選択制、電子チケット対応といった新サービスプランも開始いたします。

これまで以上に予定が立てやすく、お得に気軽にお笑いが楽しめる「19時ライブ」は12月2日(火)からスタート、チケットは10月25日(土)10:00から販売開始します。

なんばグランド花月 「19時ライブ」概要

「19時ライブ」とは？

これまで親しまれてきた「よる公演」をリニューアルし、19時開演で、寄席や吉本新喜劇が、お昼の「本公演」よりお得に楽しめる公演です。

開始日：2025年12月2日(火)～

チケット発売日：10月25日(土)10:00～

チケット販売先：FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

料金：前売・当日共 大人3,500円 小学生以下1,000円

■「19時ライブ」新サービスプラン

１.半券をご提示いただくと、さらにお得にイベントをお楽しみいただけます。（※公演当日の窓口のみで有効です）

・「おか割」：19時ライブ公演当日の「本公演」の半券提示で、「19時ライブ」当日券が1000円引き

・「常連さん割」：「19時ライブ」半券提示で、次回の「19時ライブ」当日券500円引き

※注＞常連さん割の半券適用期間は半券記載の公演月の翌月末まで適用。

※注＞大人料金のみ適用。小学生以下料金からの割引は適用外となります。

２.FANYチケットにて、「座席選択」

なんばグランド花月「19時ライブ」だけでの「座席選択」制の公演です。ご自身が見たいお席を自由に選択。

※注＞先着順での販売となりますので、良席のご購入はお早めに。

３.電子チケット対応

当日の発券の手間がなく、開演ギリギリの時間でもご自身のスマホ片手にスムーズにご入場いただけます。

WEB上での販売時間を開演までに設定。直前までネット上で購入可能です。

４.「19時ライブ」の公演当日、開場時間の前後に芸人さん着ぐるみにてお出迎え

※当日の天候や、都合により中止になる場合もございます。

なんばグランド花月 12月の「19時ライブ」

すべての公演 開場１８：３０ 開演１９：００料金：前売・当日共 大人3,500円 小学生以下1,000円

■12月2日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～

テンダラー、スーパーマラドーナ、金属バット、ニッポンの社長、cacao

【吉本新喜劇】アキ、内場勝則、Mr.オクレ、島田珠代、千葉公平 ほか吉本新喜劇座員

■12月3日（水）19時ライブ～吉本新喜劇スペシャル～

【吉本新喜劇】アキ、内場勝則、Mr.オクレ、島田珠代、千葉公平 ほか吉本新喜劇座員

■12月4日（木）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～

シャンプーハット、くまだまさし、金属バット ほか

【吉本新喜劇】アキ、内場勝則、Mr.オクレ、千葉公平 ほか吉本新喜劇座員

■12月10日（水）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～

テンダラー、ザ・プラン９、サカイスト、サルゴリラ、例えば炎

【吉本新喜劇】吉田裕、池乃めだか、辻本茂雄、末成映薫、島田一の介 ほか吉本新喜劇座員

■12月11日（木）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～

笑い飯、あべこうじ、藤崎マーケット、祇園、金魚番長

【吉本新喜劇】吉田裕、辻本茂雄、池乃めだか、末成映薫、島田一の介 ほか吉本新喜劇座員

■12月16日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～

ギャロップ、もりやすバンバンビガロ、さや香、ネルソンズ、ダブルヒガシ

【吉本新喜劇】すっちー、川畑泰史、未知やすえ、浅香あき恵、山田花子 ほか吉本新喜劇座員

※出演者などは都合により変更になる場合がございます。最新情報は劇場HP・SNSをご覧ください。

なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/

なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu

なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/

なんばグランド花月公式LINE：公式アカウント「なんばグランド花月」で検索

チケット販売先 FANYチケット：https://ticket.fany.lol/