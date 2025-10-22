GIGABYTEから、ホワイトカラーの冷却システムを搭載した、Radeon RX 9070 XT、RX 9060 XTグラフィックボードを発売

シー・エフ・デー販売株式会社

GV-R907XGAMINGOCICE-16GD

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、AMD Radeon RX 9070 XT、RX 9060 XTグラフィックボードを発売いたします。

各モデルとも独自のファンブレードなどの高冷却マテリアルと、気流効果を高める「オルタネイトスピニング」などの様々な機能で冷却性能を高めたオリジナル空冷ファン「WINDFORCE冷却システム」を搭載しています。

ユニットコム専売で、2025年10月24日発売です。

Radeon RX 9070 XT

- 他の白色パーツと相性の良いホワイトカラーの空冷ユニット。- 大型ベイパーチャンバーによる優れた冷却性能。- OCモードとサイレントモードのデュアルBIOSを搭載。- メタルバックプレートによる基板の剛性強化。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1037_1_d97a097c7b5eb4beebbab97efb6aa5ba.jpg?v=202510220558 ]

想定売価：\139,800前後(税込)

発売予定：2025年10月24日

Radeon RX 9060 XT

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-r907xgamingocice-16gd.html

GV-R906XGAMINGOCICE-16GD

- 他の白色パーツと相性の良いホワイトカラーの空冷ユニット。
- GPUに直接接触する銅製プレートによる優れた冷却性能。
- OCモードとサイレントモードのデュアルBIOSを搭載。
- メタルバックプレートによる基板の剛性強化。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1037_2_09beddcc2e18e91be22a73ddf41701a4.jpg?v=202510220558 ]

想定売価：\79,800前後(税込)

発売予定：2025年10月24日

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-r906xgamingocice-16gd.html