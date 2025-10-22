引退の長野久義が表紙！「月刊ジャイアンツ12月号」10月24日(金)から発売

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、読売巨人軍監修のファンマガジン「月刊ジャイアンツ」2025年12月号を10月24日（金）から順次、全国の書店、オンライン書店などで発売します。Ａ４判88ページオールカラー。付録は、田中将大投手の日米通算200勝を記念したデジタルパネルスタンドです。書店でのお取り寄せ可能。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でも注文を承ります。ＥＣサイトの「ジャイアンツ公式オンラインストア」、「ショップ報知」、東京ドームの巨人軍直営グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」でも購入できます。

松井秀喜さんが現役時代の登場号を振り返る リチャード独占インタビューも

長野久義選手の引退会見を表紙と巻頭にしました。田中将投手の記念すべき日米通算200勝達成を、盟友の坂本勇人選手との絆を交えて特集しています。200回を超える誌面ブログ「Hayato’s room」も大好評連載中。５月のトレード加入直後から存在感を放ったリチャード選手の独占インタビューもお届けします。月刊ジャイアンツの表紙を創刊号まで遡っていく「タイムスリップThe Covers」では、松井秀喜さんに初めてメインで表紙に登場した1993年11月号当時を振り返ってもらいました。大人気企画のリレーインタビューでは、田中千晴投手と森田駿哉投手の仲の良い２人が「勉強会」というほど真面目に語り合いました。ジャイアンツ女子選手のプライベートを紹介する「Ｇ smile！」には海野輝夏選手と内田梨絵瑠選手が、若手の有望株を紹介するインタビューページ「Coming Up Next」には園田純規投手が登場しています。2年ぶり29度目のイースタン・リーグ制覇を成し遂げたファーム情報も掲載しました。

カレンダーにも田中将が登場！中田翔「Thank you」ポスターも

G党タレント連載も好評で、アーティストの岩橋玄樹ＥＥ（本誌エグゼクティブ・エディター）がジャイアンツ女子チームの練習を初めて見学。スーパー銭湯アイドル「純烈」の後上翔太さんは、盗塁王２度の元巨人・緒方耕一さんとの対談後編。19歳俳優の大西利空ＹＡＥ（本誌ヤング・アドバイザリー・エディター）は、巨人の元投手でジャイアンツ寮の副寮長を務める谷岡竜平さんを取材しました。とじ込みピンナップは巨人でも活躍し、今季限りで引退した中田翔選手「Thank you」ポスター、田中将投手200勝達成記念11月カレンダーです。

■出版概要

タイトル：月刊ジャイアンツ2025年12月号

発売日：2025年10月24日（金）

※書店発売が数日遅れる地域があります。

定価：900円（税込）

出版元：報知新聞社

仕様：Ａ４判88ページオールカラー

販売所：全国書店、主要オンライン書店、ＹＣ（読売新聞販売店）ほか

《ＥＣサイト》 ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/

読売巨人軍公式通販サイト「ジャイアンツオンラインストア」 https://store.giants.jp/ja/

【月刊ジャイアンツに関するお問い合わせ】

報知新聞社

東京本社代表電話03-6831-3333

受付時間：月～金11:00～17:00

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp