コマンドプロンプトでWindows11/10/8/7のMBRからGPTへの変換ガイド|4DDiG Partition Manager
古いパソコンをWindows11にアップグレードしたとき、「MBRからGPTに変換したいけど操作が難しそう…」と悩んだことはありませんか？そんなお悩みを簡単に解決できるのが、4DDiG Partition Manager です。
2025年10月22日（水）時点での最新版を使えば、初心者でも無料かつ安全に、MBRからGPTへの変換作業をスムーズに実行できます。直感的な操作でパーティションを管理できるため、複雑なコマンド操作に悩まされることもありません。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/4IFGK
Part1.初心者でもわかるMBRとGPTの基本と違い
パソコンを扱っていると、「MBR」と「GPT」という言葉を耳にすることがありますか?
これはパソコンのハードディスクやSSDがどのように管理されているかを示す方式のことです。
簡単に言うと、MBR（マスターブートレコード）は昔から使われている古い方式で、パーティション数や容量に制限があります。一方、GPT（GUIDパーティションテーブル）は新しい方式で、大容量ディスクや最新のWindows11でも安心して使えるのが特徴です。
たとえば、2TB以上のディスクを使いたい場合や、UEFIブートを利用したい場合はGPTが必要になります。これを理解しておくと、MBRからGPTに変換するときや、新しいWindows11にアップグレードするときに迷わず作業ができます。
Part2.コマンドプロンプトでMBRをGPTに変換する前の準備
古いパソコンやディスクをWindows11対応にしたいとき、「MBRからGPTに変換したいけど、どう準備すればいい？」と悩む方も多いはず
ただし、作業を始める前に以下の条件をしっかり確認しておくことが大切です：
対応OSの確認
Windows7以降のOS（Windows7/8/8.1/10/11）であれば、コマンドプロンプトを使ったMBRからGPTへの変換が実行可能です。
変換対象ドライブのバックアップ
これが最も重要です。コマンドプロンプトでの変換はディスク上のすべてのデータを消去するため、必ず事前に完全なバックアップを取っておきましょう。
管理者権限でコマンドプロンプトを起動
パーティション形式を変更する作業はシステムの根幹に関わるため、管理者権限が必須です。
これらの準備を整えることで、初心者でも安心してコマンドプロンプトを使ったMBRからGPTへの変換作業を進められます。
Part3.DiskPartでMBRからGPTに変換する手順
コマンドプロンプトを使ってDiskPart経由でMBRからGPTに変換する方法は以下の通りです
※作業前に必ずディスクのバックアップを取ってください。
1.スタートメニューで「cmd」と検索し、管理者としてコマンドプロンプトを起動
2.「diskpart」と入力してEnter
3.「list disk」と入力して接続中のディスク一覧を確認
GPTの場合、GPT列に「*」が表示されます
4.「select disk 1」と入力（「1」は変換したいディスク番号に置き換える）
5.「clean」と入力してディスクを初期化
6.「convert gpt」と入力してGPT形式に変換
7.「exit」と入力してDiskPartを終了し、コマンドプロンプトを閉じる
この手順を順番に行えば、Windows11環境でも安全にMBRからGPTに変換できます
Part4.データを保持したままMBRからGPTに変換する方法
DiskPartを使う方法ではすべてのデータが消えてしまいますが、データを保持したままMBRからGPTに変換できる方法もあります
おすすめなのが、専用ツール「4DDiG Partition Manager」です。
2025年10月22日（水）時点での最新版を使えば、初心者でも無料かつ安全に、MBRからGPTへの変換作業をスムーズに実行できます。直感的な操作でパーティションを管理できるため、複雑なコマンド操作に悩まされることもありません。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/4IFGK
Part1.初心者でもわかるMBRとGPTの基本と違い
パソコンを扱っていると、「MBR」と「GPT」という言葉を耳にすることがありますか?
これはパソコンのハードディスクやSSDがどのように管理されているかを示す方式のことです。
簡単に言うと、MBR（マスターブートレコード）は昔から使われている古い方式で、パーティション数や容量に制限があります。一方、GPT（GUIDパーティションテーブル）は新しい方式で、大容量ディスクや最新のWindows11でも安心して使えるのが特徴です。
たとえば、2TB以上のディスクを使いたい場合や、UEFIブートを利用したい場合はGPTが必要になります。これを理解しておくと、MBRからGPTに変換するときや、新しいWindows11にアップグレードするときに迷わず作業ができます。
Part2.コマンドプロンプトでMBRをGPTに変換する前の準備
古いパソコンやディスクをWindows11対応にしたいとき、「MBRからGPTに変換したいけど、どう準備すればいい？」と悩む方も多いはず
ただし、作業を始める前に以下の条件をしっかり確認しておくことが大切です：
対応OSの確認
Windows7以降のOS（Windows7/8/8.1/10/11）であれば、コマンドプロンプトを使ったMBRからGPTへの変換が実行可能です。
変換対象ドライブのバックアップ
これが最も重要です。コマンドプロンプトでの変換はディスク上のすべてのデータを消去するため、必ず事前に完全なバックアップを取っておきましょう。
管理者権限でコマンドプロンプトを起動
パーティション形式を変更する作業はシステムの根幹に関わるため、管理者権限が必須です。
これらの準備を整えることで、初心者でも安心してコマンドプロンプトを使ったMBRからGPTへの変換作業を進められます。
Part3.DiskPartでMBRからGPTに変換する手順
コマンドプロンプトを使ってDiskPart経由でMBRからGPTに変換する方法は以下の通りです
※作業前に必ずディスクのバックアップを取ってください。
1.スタートメニューで「cmd」と検索し、管理者としてコマンドプロンプトを起動
2.「diskpart」と入力してEnter
3.「list disk」と入力して接続中のディスク一覧を確認
GPTの場合、GPT列に「*」が表示されます
4.「select disk 1」と入力（「1」は変換したいディスク番号に置き換える）
5.「clean」と入力してディスクを初期化
6.「convert gpt」と入力してGPT形式に変換
7.「exit」と入力してDiskPartを終了し、コマンドプロンプトを閉じる
この手順を順番に行えば、Windows11環境でも安全にMBRからGPTに変換できます
Part4.データを保持したままMBRからGPTに変換する方法
DiskPartを使う方法ではすべてのデータが消えてしまいますが、データを保持したままMBRからGPTに変換できる方法もあります
おすすめなのが、専用ツール「4DDiG Partition Manager」です。