アドヘシブブラ業界の市場動向：2031年には1897百万米ドル規模に成長
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「アドヘシブブラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月22日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1553730/adhesive-bras
【レポート概要】
アドヘシブブラの世界市場規模は、2024年に1457百万米ドルと推定され、2031年までに1897百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.5%％と見込まれています。
アドヘシブブラは、背中や肩のストラップを省き、粘着シリコンや医療用ゲルを使用して直接肌に装着する下着である。ドレスやオフショルダー服着用時にラインを目立たせないことを目的として開発された。カップ内部には肌に優しい粘着層があり、繰り返し洗って再利用できるタイプも多い。軽量でフィット感が高く、自然なバストラインを形成できることからファッション分野で広く普及している。通気性や耐汗性を重視した改良型製品も登場しており、夏場やイベント時の需要が増加している。
1. 製品タイプ別市場分析：Reusable、 Disposable
アドヘシブブラ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Online Sales、 Offline Sales
各用途分野におけるアドヘシブブラの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Fashion Forms、 BYE BRA BV、 nubra、 ubras、 Cosmo Lady （China） Holdings Company Limited、 Aimer、 6IXTY8IGHT、 youkeshu、 LUCKMEEY、 Boux Avenue、 New Look、 Victoria's Secret、 Amorlady、 Vanztina、 Guangzhou Xinke Silicone Products Co., Ltd.,、 EmbryForm、 Wacoal、 Intimissimi、 EVE'S TEMPTATION、 Miiow、 Niibor、 NOOD、 GORTEKS、 LangSha、 Vstylebra
アドヘシブブラ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：アドヘシブブラ市場の概要と成長見通し
アドヘシブブラの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のアドヘシブブラ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
アドヘシブブラを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるアドヘシブブラの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
第5章：地域別市場展望