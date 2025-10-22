溶接フィルターレンズ市場、2025年に172百万米ドル、2031年に204百万米ドル到達へ
2025年10月22日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「溶接フィルターレンズ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、溶接フィルターレンズ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．溶接フィルターレンズ市場規模
溶接フィルターレンズの世界市場規模は2024年に168百万米ドルと推定され、2025年には172百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が204百万米ドルに達すると見込まれています。
溶接フィルターレンズは、溶接作業中に発生する強烈な光や紫外線、赤外線から作業者の眼を保護するための光学フィルターである。レンズは自動遮光式（オートダークニング）と固定濃度式の2種類があり、自動式はアーク光を検知すると瞬時に遮光度を上げ、視界を保ちながら安全を確保する。多層コーティングによる高い光学精度と耐熱性を備え、長時間作業にも耐える構造となっている。用途に応じて溶接ヘルメットやフェイスシールドに組み込まれ、TIG、MIG、アーク溶接など多様な工程で使用される。作業精度と安全性を両立するため、EN379やANSI Z87.1などの国際規格に準拠して設計される。
２．溶接フィルターレンズ市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
溶接フィルターレンズ市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Phillips Safety、 3M、 ESAB、 Lincoln Electric、 Miller Electric、 Jackson Safety、 Honeywell、 Optrel、 Delta Plus、 Harris Welding Supplies、 Changzhou Shine、 TECMEN、 Ningbo Geostar Electronics、 Goldland Industrial、 Wuhan Welhel Photoelectric、 Jiangsu Meixin Optoelectronics、 Xuchang Tianhe Welding Device
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
溶接フィルターレンズ市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Transparent Lenses、 Opaque Lenses
用途別：Shipbuilding、 Energy、 Automotive、 General Industry、 Construction and Building、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が溶接フィルターレンズ市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
