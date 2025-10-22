家庭用自動ペット給餌器の市場規模、2031年に1725百万米ドルに達する見込み
2025年10月22日に、QYResearch株式会社は「家庭用自動ペット給餌器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、家庭用自動ペット給餌器の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、家庭用自動ペット給餌器の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．家庭用自動ペット給餌器市場概況
家庭用自動ペット給餌器は、飼い主が不在の際にもペットに適切な量の食事を自動的に提供する装置である。主にモーター駆動のディスペンサーとタイマー制御システムから構成され、指定した時間や回数に応じてドライフードやウェットフードを分配する。Wi-Fi接続機能を備えたモデルでは、スマートフォンアプリを通じて遠隔操作や給餌履歴の確認が可能であり、ペットの食習慣をデータ管理できる。カメラ付きタイプでは、映像モニタリングや音声通信も行える。衛生面では、取り外し可能なトレイや抗菌素材の採用により清潔を保ちやすい。単身世帯や共働き世帯の増加に伴い、ペットの健康管理や飼育効率化の観点から需要が拡大している。
2024年における家庭用自動ペット給餌器の世界市場規模は、1047百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、2031年までに1725百万米ドルに達すると予測されている。
２．家庭用自動ペット給餌器の市場区分
家庭用自動ペット給餌器の世界の主要企業：PetSafe、 Petmate、 Whisker Litter-Robot、 Portion Pro （Vet Innovations）、 Petkit、 HomeRun、 Xiaomi、 Petwant、 Panasonic、 Dogness、 CATLINK、 Linglongmao、 Furrytail、 Pettime、 Petmii、 Skymee、 Hangzhou Tianyuan、 Papifeed、 Petoneer、 Unipal、 Petsyncro、 PetSnowy、 Arf Pets、 Coastal Pet Products、 Sure Petcare
上記の企業情報には、家庭用自動ペット給餌器の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
家庭用自動ペット給餌器市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Electronic Pet Feeder、 Smart Pet Feeder
用途別：Online Sales、 Offline Sales
また、地域別に家庭用自動ペット給餌器市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：家庭用自動ペット給餌器の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
