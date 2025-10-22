ハイウェルがエンジニア志望の新卒人材紹介サービスを開始！

株式会社ハイウェル

本サービスでは、IT専門学校で学ぶ学生の紹介を中心に、採用担当者様の母集団形成から選考までを包括的に支援。企業様は「学生の選考」に専念できる採用プロセスを実現しています。

また、学生一人ひとりに対して就職指導や模擬面接などを通じて丁寧にコミュニケーションを取り、企業のカルチャーや採用ニーズにマッチした人材をご紹介します。



サービス概要

2027年卒業予定の学生を対象に、IT専門学校との連携を強化。

基本的なソフトウェア開発スキルに加え、AI分野の基礎知識と実践的スキルを修得している学生を中心にご紹介します。

また、学生には大手企業の人事出身の講師による就職指導プログラムを提供し、就職リテラシーの向上とキャリア意識の醸成を支援。ポテンシャルを正確に見極めた上で、企業様へ最適な人材をご紹介する新しい形の新卒紹介サービスです。

背景：高まる「新卒採用の難易度」

少子化の影響により、学校の志願者数は年々減少しています。学校経営における重要戦略のひとつが「卒業生の就職率向上」であり多くの専門学校が手厚い就職指導を展開していますが、一方で、

「エントリーシートの選考」や「ガクチカ」など、就職活動自体の難易度も上昇。

また、企業側も若手人材の採用難や内定確保の難化が進み、特にITエンジニア採用では企業認知活動の重要性が増しています。



ハイウェルの「エンジニア新卒人材紹介」モデル

ハイウェルでは、学校法人の就職課と連携し、大手企業の人事出身講師による実践的な就職支援プログラムを授業の一部として提供しています。

このプログラムを通じて学生を深く理解し、その適性を踏まえて企業様へ「見える紹介」を行う仕組みを構築しています。

本サービスは、日本の少子化とそれに伴うDX・AI人材需要の拡大を背景に誕生した、今後の新卒採用を支える有望な取り組みです。

今後は、親会社である**株式会社Kaizen Platform（証券コード：4170）**とも連携し、学生のエンジニアリング教育やAIリテラシー強化にも積極的に取り組んでまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社ハイウェル

設立日 ：2007年6月1日

役員 ：代表取締役 吉田 大介

所在地 ：東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル5Ｆ

関連会社 ：株式会社Kaizen Platform、株式会社ディーゼロ

事業概要 ：ITアウトソーシング事業・採用マーケティング事業・人材紹介事業

・有料職業紹介事業許可番号：13-ユ-307573

・一般労働者派遣事業許可番号：派13-318064



お問い合わせ先

株式会社ハイウェル（＊2025年11月1日より社名が「株式会社Kaizen Tech Agent」に変わります）

担当：山田

hr-sales@hiwell.co.jp

03-3568-4420