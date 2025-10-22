高齢者施設で本格フレンチを提供。浜名湖エデンの園×浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン共同企画

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団(法人本部：静岡県浜松市/理事長：青木善治)が運営する介護付有料老人ホーム浜名湖エデンの園（静岡県浜松市/園長：細田成則/以下、浜名湖エデンの園）は、浜名湖オーベルジュキャトルセゾン（静岡県湖西市）と共同で、ご入居者向けに本格フレンチディナーを提供する特別企画を実施いたします。高齢者施設における「食の質の向上」と「心の豊かさ」を目指した取り組みであり、浜名湖オーベルジュキャトルセゾンにとっては高齢者向け料理監修事業の第一歩となります。

■企画の背景

高齢者施設において、食事は健康維持だけでなく、生活の楽しみや交流のきっかけとして重要な役割を果たします。浜名湖エデンの園では、入居者のQOL（生活の質）向上を目指し、食の充実に力を入れてきました。

一方、浜名湖オーベルジュキャトルセゾンは、地域の食文化を担うフレンチレストランとして、今後高齢者施設向けの料理監修事業の展開を構想しており、両者の思惑が一致したことで今回の共同企画が実現しました。

■提供内容

開催日：2025年11月5日（水）17：00～

場所：浜名湖エデンの園

対象：浜名湖エデンの園入居者

内容：牛ほほ肉をメインとした本格フレンチコース（前菜・メイン・デザート）

監修：浜名湖オーベルジュキャトルセゾン（株式会社スティルアン）

提供：浜名湖エデン園 食事サービス課

■今後の展望

今回の取り組みを通じて、浜名湖オーベルジュキャトルセゾンは高齢者施設向けの食事監修事業の可能性を探り、今後は他施設への展開も視野に入れています。浜名湖エデンの園では、今後も入居者の生活の質を高める取り組みを積極的に行ってまいります。

施設名：介護付有料老人ホーム 浜名湖エデンの園

所在地：静岡県浜松市浜名区細江町

代表者：園長 細田成則

事業内容

介護付有料老人ホームの運営

企業名：株式会社スティルアン

所在地：静岡県浜松市中央区田町

代表者：代表取締役 石川学

事業内容

婚礼衣装事業・式場運営・婚礼プロデュース事業・レストラン事業（オーベルジュ・グランピング）・ 宴会・プロデュース事業

浜名湖エデンの園 外観浜名湖エデンの園 フロント浜名湖オーベルジュ キャトルセゾンキャトルセゾン浜松

■本プレスリリースに関する問合せ先

介護付有料老人ホーム 浜名湖エデンの園 担当：天野、細田

電話：053-439-1165 (月～金曜日：8：30～17：00)

ホームページ https://www.seirei.or.jp/eden/hamanako/

株式会社スティルアン 担当：大石

電話：053-452-3334

ホームページ https://company.styleun.com/