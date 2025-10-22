¡Ú°¦É²¸©°ËÍ½»Ô¡Û°ËÍ½ÇÀ¶È¹âÅù³Ø¹»¡¦¾¾»³Âç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¡ÖiProject!¡×Âè£±²óºÇ½ªÄó°ÆÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
°ËÍ½»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®24Ç¯ÅÙ¤«¤é°ËÍ½ÇÀ¶È¹â¹»¡¢¾¾»³Âç³Ø¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ËÍ½»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¡ÖiProject!¡Ê¥¢¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÍ½»Ô¤Ï»ÔÀ© 20 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎµÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶¿ÅÚ¤Î°Î¿Í¤Ç¤¢¤ëº´Çì¶ëÇî»Î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´ÇìÇî»Î¤Ï¡¢Âçº¬¤«¤é¾Ã²½¹ÚÁÇ¡Ö¥¸¥¢¥¹¥¿ー¥¼¡×¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°Î¶È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢iProject!¤Ç¤â¡ÈÂçº¬¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÍ½ÇÀ¶È¹â¹»À¸¤¬¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤·¡¢¾¾»³Âç³ØÀ¸¤¬¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êºÇ½ªÄó°ÆÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢³«È¯¥á¥Ë¥åー¤ÎºÎÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ùiProject!ºÇ½ªÄó°ÆÀ®²ÌÈ¯É½
Ì±´Ö»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ÖÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Âè£²²óºÇ½ªÄó°ÆÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/146359/table/72_1_5bcd05f12a881d0ff10f443404305010.jpg?v=202510220558 ]
¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡ý¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÀâÌÀ¡¦Âç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó
¡ý¹â¹»À¸¤¬Ä´Íý¤·¤¿´°À®ÉÊ¤Î»î¿©
¡ýÌ±´Ö»ö¶È¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤´¹ÖÉ¾
Âçº¬¥³¥í¥Ã¥±
Âçº¬¥Á¥Ã¥×¥¹
¡ùiProject!¤È¤Ï
¡ÖiProject!¡×¤Ï¡¢°ËÍ½ÇÀ¶È¹â¹»À¸³è²Ê³Ø²Ê¡¢¾¾»³Âç³Ø¼Ò²ñÏ¢·È¼¼¡¢°ËÍ½»Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ±¸ø³ØÏ¢·È»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤È¡¢°ËÍ½»ÔµÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁê¸ß¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¡¢Âº½Å¤·¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í¤¹¤ëÃÎ¼±¡¢µ»½Ñ¡¢¾ðÊóÅù¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¦Í¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ËÍ½»Ô´ë²è¿¶¶½Éô¡¡ÃÏ°èÁÏÀ¸²Ý
TEL¡§089-909-6382
E-mail¡§chiikisousei@city.iyo.lg.jp
¢¨¤¼¤Ò¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢»öÁ°¤Ë¼èºà¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£