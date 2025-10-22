FRUITS ZIPPER、4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！/ JAM』がオリコン週間シングルランキングで2作連続1位を獲得！
今年初開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞し、8月にはデビュー3周年記念ライブをさいたまスーパーアリーナ スタジアムモードにて2日間開催、2026年2月には初の東京ドーム公演開催が決定しているFRUITS ZIPPERの4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』（10月15日発売）が、10月21日発表のオリコン週間シングルランキングにて初登場1位を獲得、さらに、10月22日公開のBillboard JAPAN Hot 100においても2位を獲得した。
シングルCD 通常盤ジャケット
表題曲の「はちゃめちゃわちゃライフ！」は10月よりTVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌となっており、Billboard JAPANアニメチャート JAPAN Hot Animationでも2位を獲得。10月15日に公開されたMusic Videoはすでに700万回再生を突破しており、キュートでユニークなダンスと“はちゃめちゃ”なメンバーの姿がSNSでも話題となっている。本楽曲は、10月24日にFRUITS ZIPPERが出演するテレビ朝日「ミュージックステーション」でテレビ初披露となる。
また、10月22日発表のオリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月27日付・集計期間：2025年10月13日～10月19日）にて、昨年3月にリリースされたFRUITS ZIPPERの代表曲のひとつ「NEW KAWAII」が、自身最速で累積再生数1億回を突破したことが発表された。「わたしの一番かわいいところ」に続き、自身2作品目の1億回再生超えとなる。
FRUITS ZIPPERは現在、台北・上海・ソウルを周るアジアツアーを敢行中。日本だけでなく世界へ“NEW KAWAII”を発信していく。
＜楽曲情報＞
FRUITS ZIPPER 4th Single CD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』
発売日：2025年10月15日（水）
CD購入URL：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Hacha_Mecha_Wacha_Life_JAM
初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04 ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-)
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size-
通常盤 1,200円（税込）KLF_10023
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
初回限定盤
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤
通常盤
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤のジャケット素材をご使用の際は、下記コピーライトの併記をお願いいたします。
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
＜ライブ情報＞
■『FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ～はちゃめちゃわちゃライブ！～』
日程：10月4日（土）、5日（日）
会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール8
日程：2025年11月15日（土）、16日（日）
会場：大阪府 インテックス大阪 5号館
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779
■『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026』
日程：2026年2月1日（日）
会場：東京都 東京ドーム
時間：開場 15:00 / 開演 17:30
特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026
＜アジアツアー情報＞
『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 「We are FRUITS ZIPPER」』
2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei
2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院
2025年11月9日（日）上海 会場：久事・上海商城劇院 ※追加公演
2025年11月29日（土）ソウル 会場： 光云大学 東海文化芸術館
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924
＜FRUITS ZIPPER Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたアイドルグループ FRUITS ZIPPER。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。
2022年4月に配信リリースした2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,300万再生を突破。
2023年9月に1st CDシングルとして「わたしの一番かわいいところ」をリリースし、Billboard JAPAN Top Singles Salesで3位を、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得。
2023年12月、日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。
2024年5月には、グループの2周年を記念したワンマンライブを日本武道館にて2Days開催し、約24,000人を動員。秋には初のホールツアーを開催し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した。12月には日本レコード大賞にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞。
2025年には、MUSIC AWARDS JAPANにて「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞」を獲得。同年5月に発売した3rdシングル「KawaiiってMagic」はオリコン週間シングルランキングでグループ史上初となる1位を獲得。
グループ3周年を記念したワンマンライブを神戸ワールド記念ホール、さいたまスーパーアリーナにて開催し約90,000人を動員。
2026年2月には、グループ最大規模となるの東京ドーム公演を開催する。
メンバーは月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人。
Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/
X（Twitter）：https://twitter.com/fruits_zipper
Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper
YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040
TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper
Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/