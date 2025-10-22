メタデータ、RAGの高精度化のためのデータ加工用内蔵GUIツールを強化 ～ RAG製品「ChatBrid」の標準対応文書形式を拡充しマークダウン化の精度を向上
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：野村直之）は、同社の高精度RAGエンジン「ChatBrid（チャットブリッド）」に標準搭載するデータ加工用GUIツールを強化しました。今回のアップデートでは、標準対応の文書形式を拡充し、Markdown（マークダウン）形式への変換精度を向上。ナレッジ取り込み前の整形作業をアプリ内で完結でき、RAG全体の精度・速度・運用性を底上げします。本日より、順次ロールアウトしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332449&id=bodyimage1】
（画像（1）：ファイル取り込み画面のイメージ）
■ 背景
RAGの回答精度は、ソース文書の品質に大きく依存します。実務では、Word・Excel・PowerPoint・PDF・テキスト・CSVなど多様な形式を日々扱いますが、これらをAIに最適なMarkdownテキストへ整形する工程は、手作業や外部ツールの併用になりがちでした。ChatBridでは、取り込みと整形を内蔵GUIで一気通貫にし、だれでも短時間で“学習しやすい文書”へ加工できる環境を目指しています。Difyのように、加工フローを図で定義したり加工ツールを自作する必要なく、引き続き完全ノーコードで、ごく少ない操作で高品質なMarkdownテキストへ、ひいては高精度なRAGを迅速に作成することができます。
■ アップデートのポイント
1. 標準対応形式の拡充
● テキスト（.txt）
● Word（.docx）
● Excel（.xlsx）
● PowerPoint（.pptx）
● PDF （2023年より対応）
● CSV（ChatBridのCSV出力機能で生成したファイルを推奨;その加工は可）
※今後さらに様々なメディア対応に拡充予定。
2. Markdown化の精度向上と選べる変換モード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332449&id=bodyimage2】
ヘッドラインの階層構造（大見出し、中見出し、小見出し…）を使わないなど、文書が表す知識の構造を素直に反映していないPowerPointやExcel、レイアウトが複雑なWordは、ファイル形式の特性上、変換精度が下がる場合があります（画像（1）の注意文をアプリにも掲示）。
そこで、「人間にとっての見た目」を重視して作られてしまった文書を、AIに理解しやすい、知識の論理構造を反映したものに改善するフローを、画像（2）の通り、いくつか提供しています。
● 即時変換：構造が比較的単純なPDFや一般的なオフィス文書を、内蔵コンバータで高速にMarkdown化。
● 高精度変換：複雑レイアウトや表が多い文書は、LLMを用いた高精度Markdown化を選択可能（時間はかかるが整形品質を重視）。
● 直接貼り付け：すでにMarkdownなら、そのまま貼り付けで即取り込み。
● 推奨CSV：適切に整形済みのCSVは、そのままデータセット化して利用可能。
3. 取り込み後の整形支援
● 見出し（#）や箇条書き（-）のMarkdown構造をビジュアルに編集可能な整形アシスト機能。
● 変換結果のプレビュー／再変換をワンクリックで実行。
■ 期待効果
● 回答精度の底上げ：Markdownに正規化されたソースは分割（チャンク化）と検索の質が向上し、RAGの再現性・一貫性が高まります。
● 導入・運用コストの削減：外部ツール併用が減り、前処理の手戻りを削減。
● 現場主導の運用：専門知識がなくてもGUIだけで変換・整形・登録まで完了。
■ 提供開始
● 本日より順次ロールアウト（ChatBrid標準機能として提供）
