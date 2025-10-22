愛知県のショップ「あいちゴコロ」の約５０商品が 「お客様送料負担なし」で販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、愛知県の「あいちゴコロ」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

「あいちゴコロ」は、ＪＡあいち経済連が運営しています。愛知県は四季を通じて穏やかで農業に適した自然条件にあることから全国屈指の野菜産地で、野菜以外にも米や肉・花き等、さまざまな商品を販売しています。

キャンペーン期間中は、対象の５０商品以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4401/

対象商品（一部抜粋）

〇【新米！令和７年産】愛知県産ブランド米「愛ひとつぶ」（５ｋｇ）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4401-aihitotsubu5kg/

あいち米の最高峰「愛ひとつぶ」は、味わいのある上品な甘みに、もっちりとした食感、透き通るように輝く艶やかさが特徴のお米です。

〇大粒！祖父江ぎんなん『藤九郎』

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4401gin2/

銀杏の品種の中で最も大粒で、殻果の形状は豊円、殻が薄くて割りやすく表面がなめらかです

〇選べる！バラ１０本

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4401-4401-bara10/

花づくり日本一の愛知県から、新鮮なバラをお届けします

〇「知多どれ」知多牛響 サーロインステーキ

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4401-chitadore-saroin/

知多自慢のこだわりのお肉「知多牛」をぜひ一度ご賞味ください

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown