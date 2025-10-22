最後の「長嶋茂雄メモリアルカレンダー2026」10月24日先行発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では毎年、「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんのカレンダーを制作してきましたが、来年のカレンダーが最後の発行になります。「長嶋茂雄メモリアルカレンダー2026」（壁掛けＡ２判13枚綴り税込定価2,200円）を10月24日（金）から東京ドームの読売巨人軍直営グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」と、公式グッズ通販サイト「GIANTS ONLINE STORE」で先行発売します。打って、捕って、投げて、走って…すべてが絵になるスーパースターの厳選写真と、ミスターが書き下ろした直筆プリントも盛り込んだ13枚は、まさに永久不滅版。今年６月に永眠された長嶋さんへの感謝を詰め込んだラストカレンダーです。

全国の書店、ＥＣサイト「ショップ報知」、主要オンライン書店、お住まいのお近くにあるＹＣ（読売新聞販売店）で、引退した長野久義選手も掲載されている「報知ジャイアンツカレンダー2026」（壁掛けＡ２判14枚綴り税込2,000円）、「ジャイアンツ卓上カレンダー2026」（卓上判13枚綴り両面デザイン税込1,300円）、読売巨人軍発行の坂本勇人ら11選手の個別カレンダー（壁掛けＡ２判７枚綴り税込定価各2,200円）とともに予約受付中。10月29日（水）の一般発売後は、全国の書店、ＹＣでお取り寄せ注文が可能となります。

◆長嶋茂雄メモリアルカレンダー2026

＜定価＞2,200円（税込）

＜仕様＞壁掛けＡ２判（594mm×420mm）13枚綴り（表紙含む）

◆報知ジャイアンツカレンダー2026

＜定価＞2,000円（税込）

＜仕様＞壁掛けＡ２判（594mm×420mm）14枚綴り（表紙と年暦を含む）

＜掲載リスト＞ 阿部慎之助監督／1月 岡本和真選手／2月 坂本勇人選手＆長野久義選手／3月 山崎伊織投手／4月 吉川尚輝選手／5月 戸郷翔征投手／6月 甲斐拓也捕手／7月 井上温大投手／8月 大勢投手＆高梨雄平投手／9月 丸佳浩選手＆小林誠司捕手／10月 大城卓三捕手＆岸田行倫捕手／11月 泉口友汰選手＆増田陸選手／12月 門脇誠選手＆浅野翔吾選手

◆ジャイアンツ卓上カレンダー2026

＜定価＞1,300円（税込）

＜仕様＞卓上判（155mm×195mm）13枚綴り（表紙含む）両面デザイン

＜掲載リスト＞ 阿部慎之助監督／吉川尚輝選手／岡本和真選手／山崎伊織投手／戸郷翔征投手／甲斐拓也捕手／大勢投手／井上温大投手／大城卓三捕手／丸佳浩選手／小林誠司捕手／坂本勇人選手／長野久義選手

◆ジャイアンツ選手カレンダー

坂本勇人選手

小林誠司捕手

丸佳浩選手

大城卓三捕手

甲斐拓也捕手

吉川尚輝選手

岡本和真選手

山崎伊織投手

大勢投手

戸郷翔征投手

井上温大投手

＜定価＞各2,200円

＜仕様＞いずれも壁掛けＡ２判（594mm×420mm）７枚綴り（表紙含む）

【カレンダーに関するお問い合わせ】

報知新聞社ビジネス局出版部

代表電話03-6831-3333（受付時間：月～金11:00～17:00）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp