こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
キースヘリング × TIGORA 2025年秋冬のランニングアパレルコレクションが登場
～大胆でポップなデザインと高い機能性で、ランニングを楽しく～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランドTIGORAより、1980年代のアメリカを代表するアーティスト、Keith Haring（キース・ヘリング）の作品にインスパイアされたランニングアパレルコレクションを、10月から順次全国のスポーツデポ・アルペン、アルペン公式オンラインストアにて販売いたします。
本コレクションは、キースヘリングのアイコニックでエネルギー溢れるアートワークと、TIGORAが長年培ってきたスポーツウェアとしての高い機能性を融合させたランニングアパレルコレクションです。秋冬のランニングシーンを快適にサポートするため、全商品に吸水速乾・UVカット機能を搭載し、汗を素早く吸収し紫外線から肌を守ります。
秋冬のレイヤリングにも対応できる設計で、春夏のコレクションから継続して販売されるアイテムもあります。キースヘリングのグラフィックを大胆にあしらったデザインは、ランニング時はもちろん秋冬のタウンユースとしても活躍します。
■ランニング キースへリング ウインドジャケット
ストレッチ性に優れた動きやすい素材を採用したユニセックスのランニングウインドジャケット。アーティスト Keith Haring（キース・ヘリング）とのコラボレーションコレクション。サイズは2XLまで展開。
ウインドジャケット 4,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3863035315-0001
■ランニング キースへリング 長袖Tシャツ
ストレッチ性に優れた動きやすい素材を採用したユニセックスのランニング長袖Tシャツ。アーティスト Keith Haring（キース・ヘリング）とのコラボレーションコレクション。大胆なバックプリントと胸ポケットがデザインのアクセント。サイズは2XLまで展開。
長袖Tシャツ 2,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3862035215-0001
■ランニング キースヘリング トップス
春夏のコレクションから人気の、通気性に優れたドライタッチのランニングTシャツ。吸水速乾・UVカット機能を搭載。好みに合わせて選べる半袖Tシャツ2種とノースリーブシャツ2種をご用意。
総柄半袖 T シャツ 2,499円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250082-
ノースリーブシャツ 1,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250043-
■ランニング キースヘリング ボトム
春夏のコレクションから人気の、ストレッチ性に優れた動きやすい素材のランニングパンツ。吸水速乾・UVカット機能で汗ばむシーンも快適に。秋冬のランニングでも活躍します。
総柄ショーツ 2,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250091-
▼キースへリング ランニングアパレルコレクション特設ページ
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001266&sort=5
【販売店情報】
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://x.gd/XezAH
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
・amazon：https://www.amazon.co.jp/s?me=A32CCYEM966XRU
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。
© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York.
■起用モデル
志村美希（しむらみき）
日本体育大学卒
陸上競技800mでインターハイや日本インカレ、日本選手権など数多くの全国大会に出場、入賞の実績を持つ。
現在はモデル・イベントゲスト・広告・タレント等、マルチに活躍。
SNSではinstagram36万人、YouTube20万人、TikTok14万人、X6万人のフォロワーを持ち、インフルエンサーとしてスポーツの魅力を広めている。
フルマラソンのタイムは2時間47分45秒。
畔柳隼弥（くろやなぎしゅんや）
1994年三重県生まれ。
中学から大学卒業まで陸上競技部に所属し、卒業後は実業団の長距離選手として4年間活動。
2022年よりモデルとしてのキャリアをスタートし、国内外のショーや広告に出演。パリコレクションをはじめ海外でも活躍の場を広げている。
■TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、リーズナブルな価格で展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA公式Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランドTIGORAより、1980年代のアメリカを代表するアーティスト、Keith Haring（キース・ヘリング）の作品にインスパイアされたランニングアパレルコレクションを、10月から順次全国のスポーツデポ・アルペン、アルペン公式オンラインストアにて販売いたします。
本コレクションは、キースヘリングのアイコニックでエネルギー溢れるアートワークと、TIGORAが長年培ってきたスポーツウェアとしての高い機能性を融合させたランニングアパレルコレクションです。秋冬のランニングシーンを快適にサポートするため、全商品に吸水速乾・UVカット機能を搭載し、汗を素早く吸収し紫外線から肌を守ります。
秋冬のレイヤリングにも対応できる設計で、春夏のコレクションから継続して販売されるアイテムもあります。キースヘリングのグラフィックを大胆にあしらったデザインは、ランニング時はもちろん秋冬のタウンユースとしても活躍します。
■ランニング キースへリング ウインドジャケット
ストレッチ性に優れた動きやすい素材を採用したユニセックスのランニングウインドジャケット。アーティスト Keith Haring（キース・ヘリング）とのコラボレーションコレクション。サイズは2XLまで展開。
ウインドジャケット 4,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3863035315-0001
■ランニング キースへリング 長袖Tシャツ
ストレッチ性に優れた動きやすい素材を採用したユニセックスのランニング長袖Tシャツ。アーティスト Keith Haring（キース・ヘリング）とのコラボレーションコレクション。大胆なバックプリントと胸ポケットがデザインのアクセント。サイズは2XLまで展開。
長袖Tシャツ 2,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3862035215-0001
■ランニング キースヘリング トップス
春夏のコレクションから人気の、通気性に優れたドライタッチのランニングTシャツ。吸水速乾・UVカット機能を搭載。好みに合わせて選べる半袖Tシャツ2種とノースリーブシャツ2種をご用意。
総柄半袖 T シャツ 2,499円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250082-
ノースリーブシャツ 1,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250043-
■ランニング キースヘリング ボトム
春夏のコレクションから人気の、ストレッチ性に優れた動きやすい素材のランニングパンツ。吸水速乾・UVカット機能で汗ばむシーンも快適に。秋冬のランニングでも活躍します。
総柄ショーツ 2,999円（税込）
https://store.alpen-group.jp/f/dsg-250091-
▼キースへリング ランニングアパレルコレクション特設ページ
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001266&sort=5
【販売店情報】
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://x.gd/XezAH
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
・amazon：https://www.amazon.co.jp/s?me=A32CCYEM966XRU
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。
© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York.
■起用モデル
志村美希（しむらみき）
日本体育大学卒
陸上競技800mでインターハイや日本インカレ、日本選手権など数多くの全国大会に出場、入賞の実績を持つ。
現在はモデル・イベントゲスト・広告・タレント等、マルチに活躍。
SNSではinstagram36万人、YouTube20万人、TikTok14万人、X6万人のフォロワーを持ち、インフルエンサーとしてスポーツの魅力を広めている。
フルマラソンのタイムは2時間47分45秒。
畔柳隼弥（くろやなぎしゅんや）
1994年三重県生まれ。
中学から大学卒業まで陸上競技部に所属し、卒業後は実業団の長距離選手として4年間活動。
2022年よりモデルとしてのキャリアをスタートし、国内外のショーや広告に出演。パリコレクションをはじめ海外でも活躍の場を広げている。
■TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、リーズナブルな価格で展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA公式Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/