『ディズニー ピクセルRPG』新イベント「PIXEL Fest：ハロウィーン」開催！
▶『ディズニー ピクセルRPG』のダウンロードはこちら ⇒ http://goe.bz/20251022prpgpt01
新イベント「PIXEL Fest：ハロウィーン」開催
https://x.com/PixelRPG_jp/status/1980907895417106695
「PIXEL Fest」はさまざまなイベントやステージを遊んでイベント専用の「PFポイント」を集め、集めた「PFポイント」と豪華報酬を交換できるイベントです。本日より開催される「PIXEL Fest：ハロウィーン」では、キャラクター育成素材のほか、ハロウィーン記念シールや新たなアバターアイテムなどを獲得できます。あわせて「ハロウィーンログインボーナス」、「ハロウィーンミッション」も開催いたします。
期間限定のアイテムをゲットし、お気に入りのキャラクターたちとハロウィーンをお楽しみください。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2009_1_c3c6620b641f2df8d0e9390b957627e0.jpg?v=202510220558 ]
■ハロウィーンモチーフの新キャラクター「陽気な魔女 ミニーマウス EX」、「愉快な魔女 デイジーダック」が登場！
期間限定キャラクター「陽気な魔女 ミニーマウス EX」
期間限定キャラクター「愉快な魔女 デイジーダック」
https://x.com/PixelRPG_jp/status/1980909532823089566
ハロウィーンモチーフの新キャラクター「陽気な魔女 ミニーマウス EX」、「愉快な魔女 デイジーダック」がラインナップされた期間限定ガチャを開催いたします。どちらのキャラクターも、バトルでの活躍はもちろん期間中に開催するイベントに連れて行くとボーナスがつき、ポイントを集めやすくなります。かわいらしいモーションの数々にもぜひご注目ください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2009_2_974632c400519514bc4092b1cf976ebf.jpg?v=202510220558 ]
この他、ハロウィーンをイメージした新衣装付きのクリスタルパックも登場中です。こちらもぜひ、お見逃しなく。
※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。
ハロウィーンをイメージしたアバター衣装も登場中
ホームがハロウィーン仕様に
『ディズニー ピクセルRPG』とは
『ディズニー ピクセルRPG』は、可愛らしいドット絵で描かれた
ディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPGです。
冒険の舞台は、アクションゲームやボードゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」です。それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしています。プレイヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間であるミッキーマウスたちと共に立ち向かいます。
キービジュアル
簡単操作＆オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できる他、アバターの着せ替えや、放置しておくことで自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にもお楽しみいただける要素が詰まっています。
アップデートによるストーリーの追加だけでなく、期間限定のイベントも随時実施中。プレイヤーの皆様にお楽しみいただけるコンテンツをお届けしております。
『ディズニー ピクセルRPG』基本情報
タイトル： ディズニー ピクセルRPG
ジャンル： RPG
対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降
※必要メモリ：4.0GB以上
対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、
スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）
配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、
イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、
フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア
その他31の国と地域にて配信中
アプリアイコン
配信開始日： 2024年10月7日（月）
価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）
公式サイト： https://d-rpg.com/
運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
コピーライト表記：(C) Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.
※掲載時にはマル囲みにシーの表記でお願いいたします。
※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。
※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。