東海電子株式会社

　アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、2025年11月14日（金）に「社員のサインを見逃すな！「AUDITクラウド」が変える飲酒リスク管理と従業員支援」と題した無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。



社員のサインを見逃すな！「AUDITクラウド」が変える飲酒リスク管理と従業員支援 無料ウェビナー11月14日（金）

お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G5uZZGtuQyGS-qbMTarLxA#/registration

開催日時：2025年11月14日（金）13時30分～14時10分


開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）



WHO開発のAUDITテストを活用し、飲酒習慣リスクを可視化！


スコアに応じたアドバイスや教育動画の自動提供！


ストレスや健康リスクの早期発見、データ管理や運用のクラウド型サービス


「AUDITクラウド」についてご紹介いたします。



【コンテンツ内容】


はじめに：飲酒問題の社会的影響


1.日本の飲酒事情


2.飲酒運転事故の実態


3.アルコールと健康


4.AUDITとは？


5.「AUDITクラウド」のご紹介


6.まとめ：飲酒管理の新たなアプローチ


スピーカー：東海電子株式会社　営業企画部 営業推進G　鎌野 洋子



みなさまのご参加をお待ちしております。



■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp




■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています


https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html




■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。


東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/


東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/


東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/