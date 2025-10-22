東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、2025年11月14日（金）に「社員のサインを見逃すな！「AUDITクラウド」が変える飲酒リスク管理と従業員支援」と題した無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

社員のサインを見逃すな！「AUDITクラウド」が変える飲酒リスク管理と従業員支援 無料ウェビナー11月14日（金）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G5uZZGtuQyGS-qbMTarLxA#/registration

開催日時：2025年11月14日（金）13時30分～14時10分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

WHO開発のAUDITテストを活用し、飲酒習慣リスクを可視化！

スコアに応じたアドバイスや教育動画の自動提供！

ストレスや健康リスクの早期発見、データ管理や運用のクラウド型サービス

「AUDITクラウド」についてご紹介いたします。

【コンテンツ内容】

はじめに：飲酒問題の社会的影響

1.日本の飲酒事情

2.飲酒運転事故の実態

3.アルコールと健康

4.AUDITとは？

5.「AUDITクラウド」のご紹介

6.まとめ：飲酒管理の新たなアプローチ

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進G 鎌野 洋子

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

