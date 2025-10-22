2025年10月22日

株式会社ピーバンドットコム



ピーバンドットコム、製造完了日当日に納品する新サービス「デリバリーゼロコース」を開始

～ものづくりを、もっと速く。“今日作って今日出す”を実現～

























※ 基板仕様によっては対象外となる場合があります。

※配送業者は、弊社指定となります。

※事故や災害など、やむを得ない事由により、配送に遅延が生じる場合がございます。

※帳票類は、後日郵送での対応となる場合がございます。



■ 今後の展開

当社は今後、実装・部品調達など周辺サービスとの連携をさらに強化し、「午前中に設計 → 夕方には出荷」といった開発スピードを実現することで、ハードウェア開発の“時間的制約”を解消する新たな産業インフラを築いてまいります。「デリバリーゼロコース」は単なる配送スピードの改善にとどまらず、基板製造のリードタイムを極限まで短縮し、設計から市場投入までを一気通貫で支援する次世代ECモデルです。これにより、当社が推進する「ものづくりDXプラットフォーム」は、“設計・製造・調達・実装・物流”をつなぐ統合ソリューション事業へと進化していきます。今後も中期経営計画に掲げる「成長性 × 収益性 × 社会性」の三軸を軸に、持続的な企業価値の向上と、皆さまに安心して長期的にご期待いただける経営基盤の強化を進めてまいります。



■代表取締役社長 後藤康進 コメント

開発現場では“スピードが価値を生む時代”になっています。当社はこれまでも『1-Click見積』やAI設計支援など、時間を削るサービスを提供してきましたが、今回の『デリバリーゼロコース』は“1つの工程そのものをなくす”挑戦です。一枚の基板が生まれるスピードを極限まで高めることで、開発者の発想が即座に形になる。それが、次のイノベーションを生むきっかけになると信じています。“作りたいと思ったその日に出荷される”――この新しい体験を通じて、日本のハードウェア開発をもっと自由に、もっと楽しくしていきたいと考えています。



■ 関連リンク

・P板.com「デリバリーゼロコース」: https://www.p-ban.com/services/product/delivery-zero.html

・基板製造サービス：https://www.p-ban.com/



【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F

代表取締役社長 ： 後藤 康進



X：https://x.com/pban_ir

IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html

note： https://note.com/p_ban_ir

プリント基板ネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（証券コード3559、以下 当社）は、製造した基板を製造完了日当日に納品する新サービス「デリバリーゼロコース」を開始しました。これにより、試作段階における開発スピードを一段と加速し、ハードウェア開発の即日進行をサポートいたします。■ 背景生成AIやIoTデバイスなどの開発サイクル短期化が進む中、「すぐ試したい回路を、すぐ形にしたい」というニーズが急速に高まっています。当社はその声に応えるため、“ものづくりのラストワンマイル”を革新する新しい顧客体験として「デリバリーゼロコース」を開発しました。これまで培ってきたオンライン基板製造のノウハウと都市圏配送ネットワークを組み合わせることで、製造完了日に当日納品を実現しています。■ 「デリバリーゼロコース」の概要ご利用方法は、「ウルトラクイックコース」内で見積りを確認後、「デリバリーゼロ」を選択して注文するだけ。見積確定後にお届け時間をご連絡し、製造完了日当日にお届けいたします。