「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催！

写真拡大 (全12枚)

株式会社コナミアーケードゲームス


株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けメダルゲームにて、「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催していることをお知らせします。


日頃のご愛顧に感謝を込めて、対象メダルゲームでは、通常よりもお得に遊べる機種イベントをご用意しています。



ぜひこの機会に、お近くのアミューズメント施設でメダルゲームをお楽しみください。



【キャンペーン開催期間※】 期間中～2025年11月3日(月・祝)


※一部イベントは対象期間が異なります。詳細は下表をご確認ください。



▼「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」お知らせページ　


https://p.eagate.573.jp/game/medal/tsushin/


▼「KONAMIメダルゲーム通信」公式X　


https://x.com/573_medal_game


機種イベント一覧


パワフルプロ野球 開幕メダルシリーズ！ 二刀流！



■「PP」2倍キャンペーン！


期間中、獲得できる「PP」が2倍に！
「PP」で選手をスカウトしてオリジナルチームを結成しよう！



桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～



■「マイル」3倍キャンペーン開催！


「マイル」が今なら通常の3倍もらえます！


この機会にマイルをたくさんためよう！



GI-WorldClassic GLORY



■「レア生産馬カプセル」毎日初回「S」以上確定！


「レア種牡馬カプセル」「レア繁殖牝馬カプセル」で、生産馬が必ずSランク以上に！


毎日1回、確実に高ランク馬を獲得できるチャンス！



■期間限定ミッション「天皇賞(秋)スペシャル」開催！


名馬の足跡を追うミッションをクリアし、競走馬の育成に役立つアイテムを獲得しよう！



アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝




■100円スロットパワーアップ！


100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！



カラコロッタ まぼろしの桃源郷



■100円スロットパワーアップ！


100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！



「GRANDCROSS(グランドクロス)」シリーズ

＜GRANDCROSS GOLD＞




■「GP」2倍キャンペーン開催！


新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！


獲得した「GP」でコレクションを解放しよう！




＜GRANDCROSS LEGEND＞




■「LEGENDポイント」5倍！


「GP※」2倍キャンペーン開催！


JACKPOTムービーが解禁できる「LEGEND(レジェンド)ポイント」と新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！


獲得した「LEGENDポイント」や「GP」でコレクションを解放しよう！


※GPは拡張KIT設定店舗のみ対象




フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド





■「FTポイント」2倍キャンペーン開催！


「FTポイント(エフティーポイント)」をためると、フォーチュンマップを進めることができます。フォーチュンマップでは、楽曲やJP(ジャックポット)動画などが解禁できます。解禁された各アイテムは、ゲーム中の演出変更やゲーム変更を行うことができます。




SMASH STADIUM(スマッシュスタジアム)



■「スマッシュポイント」３倍イベント開催！


「スマッシュポイント」が通常の3倍もらえます！


「スマッシュポイント」をたくさん集めてバッジやフィーバー楽曲をゲットしよう！




エルドラクラウン 悠久のラビリンス



■ダンジョンチャンピオン「ハロウィンカップ」開催！※


ゲーム内イベント「ハロウィンカップ」で出現する4つの城をクリアすると、キャラクターが身に付けることができる「限定アクセサリー」を獲得できます！



※【開催期間】　期間中～2025年11月2日(日)




KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB



■コースに新規加入で100ポイントプレゼント！


キャンペーン開催期間中に「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」の有料会員コース※に新規加入で「今月のプレゼントキャンペーン」の応募に使える100ポイントをプレゼント！



※「桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～ パック」または「アニマロッタ パック」に新規加入した方が対象


タイトル:


パワフルプロ野球 開幕メダルシリーズ！ 二刀流！


桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～


GI-WorldClassic GLORY


アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝


カラコロッタ まぼろしの桃源郷


GRANDCROSS GOLD


GRANDCROSS LEGEND


フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド


SMASH STADIUM


エルドラクラウン 悠久のラビリンス


KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB


メーカー:KONAMI


稼働日:稼働中


ジャンル:メダルゲーム


著作権表記:(C)さくまあきら　(C)Konami Digital Entertainment　(C)Konami Arcade Games


お問合わせ先:お客様相談室


TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)


メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください


https://www.konami.com/games/inquiry/jp/