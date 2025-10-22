「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催！
株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けメダルゲームにて、「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催していることをお知らせします。
日頃のご愛顧に感謝を込めて、対象メダルゲームでは、通常よりもお得に遊べる機種イベントをご用意しています。
ぜひこの機会に、お近くのアミューズメント施設でメダルゲームをお楽しみください。
【キャンペーン開催期間※】 期間中～2025年11月3日(月・祝)
※一部イベントは対象期間が異なります。詳細は下表をご確認ください。
▼「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」お知らせページ
https://p.eagate.573.jp/game/medal/tsushin/
▼「KONAMIメダルゲーム通信」公式X
https://x.com/573_medal_game
機種イベント一覧
パワフルプロ野球 開幕メダルシリーズ！ 二刀流！
■「PP」2倍キャンペーン！
期間中、獲得できる「PP」が2倍に！
「PP」で選手をスカウトしてオリジナルチームを結成しよう！
桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～
■「マイル」3倍キャンペーン開催！
「マイル」が今なら通常の3倍もらえます！
この機会にマイルをたくさんためよう！
GI-WorldClassic GLORY
■「レア生産馬カプセル」毎日初回「S」以上確定！
「レア種牡馬カプセル」「レア繁殖牝馬カプセル」で、生産馬が必ずSランク以上に！
毎日1回、確実に高ランク馬を獲得できるチャンス！
■期間限定ミッション「天皇賞(秋)スペシャル」開催！
名馬の足跡を追うミッションをクリアし、競走馬の育成に役立つアイテムを獲得しよう！
アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝
■100円スロットパワーアップ！
100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！
カラコロッタ まぼろしの桃源郷
■100円スロットパワーアップ！
100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！
「GRANDCROSS(グランドクロス)」シリーズ
＜GRANDCROSS GOLD＞
■「GP」2倍キャンペーン開催！
新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！
獲得した「GP」でコレクションを解放しよう！
＜GRANDCROSS LEGEND＞
■「LEGENDポイント」5倍！
「GP※」2倍キャンペーン開催！
JACKPOTムービーが解禁できる「LEGEND(レジェンド)ポイント」と新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！
獲得した「LEGENDポイント」や「GP」でコレクションを解放しよう！
※GPは拡張KIT設定店舗のみ対象
フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド
■「FTポイント」2倍キャンペーン開催！
「FTポイント(エフティーポイント)」をためると、フォーチュンマップを進めることができます。フォーチュンマップでは、楽曲やJP(ジャックポット)動画などが解禁できます。解禁された各アイテムは、ゲーム中の演出変更やゲーム変更を行うことができます。
SMASH STADIUM(スマッシュスタジアム)
■「スマッシュポイント」３倍イベント開催！
「スマッシュポイント」が通常の3倍もらえます！
「スマッシュポイント」をたくさん集めてバッジやフィーバー楽曲をゲットしよう！
エルドラクラウン 悠久のラビリンス
■ダンジョンチャンピオン「ハロウィンカップ」開催！※
ゲーム内イベント「ハロウィンカップ」で出現する4つの城をクリアすると、キャラクターが身に付けることができる「限定アクセサリー」を獲得できます！
※【開催期間】 期間中～2025年11月2日(日)
KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB
■コースに新規加入で100ポイントプレゼント！
キャンペーン開催期間中に「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」の有料会員コース※に新規加入で「今月のプレゼントキャンペーン」の応募に使える100ポイントをプレゼント！
※「桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～ パック」または「アニマロッタ パック」に新規加入した方が対象
