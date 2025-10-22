「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けメダルゲームにて、「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」を開催していることをお知らせします。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、対象メダルゲームでは、通常よりもお得に遊べる機種イベントをご用意しています。

ぜひこの機会に、お近くのアミューズメント施設でメダルゲームをお楽しみください。

【キャンペーン開催期間※】 期間中～2025年11月3日(月・祝)

※一部イベントは対象期間が異なります。詳細は下表をご確認ください。

▼「KONAMIメダルゲーム メダフェス！！ ～ハロウィンキャンペーン～」お知らせページ

https://p.eagate.573.jp/game/medal/tsushin/

▼「KONAMIメダルゲーム通信」公式X

https://x.com/573_medal_game

機種イベント一覧

パワフルプロ野球 開幕メダルシリーズ！ 二刀流！

■「PP」2倍キャンペーン！

期間中、獲得できる「PP」が2倍に！

「PP」で選手をスカウトしてオリジナルチームを結成しよう！

桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～

■「マイル」3倍キャンペーン開催！

「マイル」が今なら通常の3倍もらえます！

この機会にマイルをたくさんためよう！

GI-WorldClassic GLORY

■「レア生産馬カプセル」毎日初回「S」以上確定！

「レア種牡馬カプセル」「レア繁殖牝馬カプセル」で、生産馬が必ずSランク以上に！

毎日1回、確実に高ランク馬を獲得できるチャンス！

■期間限定ミッション「天皇賞(秋)スペシャル」開催！

名馬の足跡を追うミッションをクリアし、競走馬の育成に役立つアイテムを獲得しよう！

アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝

■100円スロットパワーアップ！

100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！

カラコロッタ まぼろしの桃源郷

■100円スロットパワーアップ！

100円を投入することで獲得することができる「アイテムスロット」が期間限定でパワーアップ！

「GRANDCROSS(グランドクロス)」シリーズ

＜GRANDCROSS GOLD＞

■「GP」2倍キャンペーン開催！

新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！

獲得した「GP」でコレクションを解放しよう！

＜GRANDCROSS LEGEND＞

■「LEGENDポイント」5倍！

「GP※」2倍キャンペーン開催！

JACKPOTムービーが解禁できる「LEGEND(レジェンド)ポイント」と新たなミッションやカスタマイズができるアイテムがもらえる「GP(ジーピー)」をたくさん獲得できるチャンス！

獲得した「LEGENDポイント」や「GP」でコレクションを解放しよう！

※GPは拡張KIT設定店舗のみ対象

フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド

■「FTポイント」2倍キャンペーン開催！

「FTポイント(エフティーポイント)」をためると、フォーチュンマップを進めることができます。フォーチュンマップでは、楽曲やJP(ジャックポット)動画などが解禁できます。解禁された各アイテムは、ゲーム中の演出変更やゲーム変更を行うことができます。

SMASH STADIUM(スマッシュスタジアム)

■「スマッシュポイント」３倍イベント開催！

「スマッシュポイント」が通常の3倍もらえます！

「スマッシュポイント」をたくさん集めてバッジやフィーバー楽曲をゲットしよう！

エルドラクラウン 悠久のラビリンス

■ダンジョンチャンピオン「ハロウィンカップ」開催！※

ゲーム内イベント「ハロウィンカップ」で出現する4つの城をクリアすると、キャラクターが身に付けることができる「限定アクセサリー」を獲得できます！

※【開催期間】 期間中～2025年11月2日(日)

KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB

■コースに新規加入で100ポイントプレゼント！

キャンペーン開催期間中に「KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB」の有料会員コース※に新規加入で「今月のプレゼントキャンペーン」の応募に使える100ポイントをプレゼント！

※「桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～ パック」または「アニマロッタ パック」に新規加入した方が対象

タイトル:

パワフルプロ野球 開幕メダルシリーズ！ 二刀流！

桃太郎電鉄 ～メダルゲームも定番！～

GI-WorldClassic GLORY

アニマロッタ 勇者アニマと竜の秘宝

カラコロッタ まぼろしの桃源郷

GRANDCROSS GOLD

GRANDCROSS LEGEND

フォーチュントリニティ 時空のダイヤモンド

SMASH STADIUM

エルドラクラウン 悠久のラビリンス

KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB

メーカー:KONAMI

稼働日:稼働中

ジャンル:メダルゲーム

著作権表記:(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Arcade Games

お問合わせ先:お客様相談室

TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/