『DIGIMON BEATBREAK』より、“買い食い”がテーマの新規描き下ろしイラストを使用したグッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『DIGIMON BEATBREAK』の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/#digimon

『DIGIMON BEATBREAK』新作アイテムが「アニメイトガールズフェスティバル 2025」で販売決定！

“買い食い”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」のほか、AGF限定商品の「コレクション・キャンバス」や、通販商品として「スクエアポーチ」など様々なアイテムが登場します！

会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「アニメイトガールズフェスティバル 2025」

・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

中外鉱業ブースにて『DIGIMON BEATBREAK』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全12種)をランダムで1枚お渡しいたします！

※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。

※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/#digimon

予約期間：2025年10月22日(水)17:00～11月10日(月)23:59

発送日：2026年1月中旬以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

製品情報

■アクリルスタンド（全4種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：天馬トモロウ/ゲッコーモン、咲夜レーナ/プリスティモン、久遠寺マコト/キロプモン、沢城キョウ/ムラサメモン（全4種）

■トレーディングホロ缶バッジ（全12種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入] 6,600円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション（全12種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

AGF限定商品

■コレクション・キャンバス

販売価格：3,850円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■トレーディングラメアクリルキーホルダー（全8種）

販売価格：1個 880円(税込)／1SET[8個入] 7,040円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■スクエアポーチ

販売価格：3,300円(税込)

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション



【関連サイト】

DIGIMON BEATBREAK 公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline