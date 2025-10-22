『DIGIMON BEATBREAK』より、“買い食い”がテーマの新規描き下ろしイラストを使用したグッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『DIGIMON BEATBREAK』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/#digimon
『DIGIMON BEATBREAK』新作アイテムが「アニメイトガールズフェスティバル 2025」で販売決定！
“買い食い”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」のほか、AGF限定商品の「コレクション・キャンバス」や、通販商品として「スクエアポーチ」など様々なアイテムが登場します！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「アニメイトガールズフェスティバル 2025」
・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)
・開催場所 池袋サンシャインシティ
・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）
・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにて『DIGIMON BEATBREAK』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全12種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/#digimon
予約期間：2025年10月22日(水)17:00～11月10日(月)23:59
発送日：2026年1月中旬以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルスタンド（全4種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：天馬トモロウ/ゲッコーモン、咲夜レーナ/プリスティモン、久遠寺マコト/キロプモン、沢城キョウ/ムラサメモン（全4種）
■トレーディングホロ缶バッジ（全12種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入] 6,600円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション（全12種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
AGF限定商品
■コレクション・キャンバス
販売価格：3,850円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■トレーディングラメアクリルキーホルダー（全8種）
販売価格：1個 880円(税込)／1SET[8個入] 7,040円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■スクエアポーチ
販売価格：3,300円(税込)
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
【関連サイト】
DIGIMON BEATBREAK 公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline