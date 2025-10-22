医師がすすめる進化系のファスティング 「バイタルファスティング」で心身のバランスと本来の自分をとり戻す！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2025年10月22日（水）に『バイタルファスティングのすごい健康美容力 脂肪燃焼、細胞再生、心身のデトックスで、美と健康を引き出す！』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074626349）を発売いたしました。

医師がすすめる「現代人のための新たな健康メソッド」「バイタルファスティング」で心身にウェルビーイングを

バイタルファスティングとは、「分子整合医学美容食育協会」が新たに提唱する「進化系ファスティング」。これまでの100万回近いファスティング実践例に基づくメソッドで、成功率・持続率が高いこと、体だけでなく思考（心）も整うことが特徴です。

一般的なファスティングというと、つらい空腹と闘う「断食（食のマイナス）」のイメージが強いですが、バイタルファスティングはマイナスだけではありません。「体に必要な栄養素・水分の摂取」や「細胞が喜ぶ食の知識（食育）」といった「プラス」の面からもアプローチ。

現代人が直面する問題「心身の不調」「生活習慣の乱れ」「過剰なストレス」などを解決し、心身ともに満たされた幸せな状態「ウェルビーイング」を細胞レベルから実現するための実践的かつ統合的なメソッドです。

バイタルファスティングは「食のプラス・マイナス」「心のプラス・マイナス」という独自の3フェーズで、内臓と脳を休め、細胞をリセット

さらに代謝や腸内環境を整え、思考・感情の整理までを含めて、心身のバランスと本来の自分をとり戻していきます。

すべての現代人におすすめですが、以下の項目に当てはまる人は特に効果を実感できるはずです。

⃞ リバウンドなくやせたい人

⃞ 病院に行くほどではないが不調を感じている人

⃞ 原因不明の不調を抱えている人

⃞ 長年の慢性疲労・便秘・睡眠の質の低下などに 悩む人

⃞ メンタルの不安定さや人間関係のストレスを整理したい人

⃞ 生活習慣を変えたい人

⃞ 家族やパートナー関係を良好にしたい人

⃞ 薬に頼らず健康寿命を延ばしたい人

⃞ 健康だけでなく「生き方」を整えたい人 など

【書誌情報】

書名：バイタルファスティングのすごい健康美容力 脂肪燃焼、細胞再生、心身のデトックスで、美と健康を引き出す！

監修：佐野正行、野口勇人、御川安仁

定価：1,320円（税込）

判型・ページ数：A4判・84ページ

発売日：2025年10月22日（水）

ISBN：978-4-07-462634-2

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074626349

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18394929/

※電子書籍あり

