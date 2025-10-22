【日本の感染対策を世界へ】手指衛生トレーニングキットとグローブがタイの展示会で注目される

株式会社モレーンコーポレーション

感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う株式会社モレーンコーポレーション(東京都中野区、代表取締役：草場恒樹、以下モレーン)は、2025年9月10日から12日までタイ・バンコクにて開催した「MEDICAL FAIR THAILAND 2025」に初出展しました。国際的な展示会で特に注目されたのは手指衛生対策トレーニングキット「デジコーチ2ゴー」と、医療用ニトリルグローブ「 グレイシアゼロ ニトリルグローブ」でした。

当社は、医療・介護施設向けに、感染症対策製品やソリューションを長年にわたり提供し、全国の感染症指定医療機関の7割を超える施設との取引実績を持ちます。

東南アジア有数の医療貿易イベント

MEDICAL FAIR THAILANDは2003年より、シンガポールで開催されるMEDICAL FAIR ASIAと交互に開催されてきました。出展者の約90%が国際市場（20以上の国別パビリオンおよび国別グループを含む）で、来場者の40%以上がタイ国外からとなっています。

2025年は世界30カ国・地域から12,000人以上が来場し、展示企業数は1,000以上に登っています。

モレーンは、今後の海外展開も視野に入れ、初出展しました。

今回特に注目された商品

現地のブースの様子■デジコーチ2ゴー DesiCoach 2Go

手軽に実施できる手指消毒トレーニングキットです。天然着色料含有アルコールを使用して、いつもの手指消毒方法でムラなく正しい消毒ができているかを確認できます。2次元コードからアクセスした専用Webサイトに沿ってトレーニングを行うと、手指消毒の結果がスコア表示されます。足りていない動作や消毒時のポイントも教えてくれます。

スマートフォンを利用した手指衛生の仕組みとして、とても注目を集めました。従来のものと比べて、大人数によるトレーニングでも同時進行することができ、短時間かつ簡易的に行えることも注目された理由と考えています。

https://morainestore.jp/products/desicoach-2go?_pos=1&_sid=edb0fcc66&_ss=r(https://morainestore.jp/products/desicoach-2go?_pos=1&_sid=edb0fcc66&_ss=r)

■ グレイシアゼロ ニトリルグローブ

カフ(手首部)から一枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用した医療用ニトリルグローブです。専用ディスペンサーを併用し、作業環境の壁面に設置、素早く装着できます。引き出す時は手首の部分にしか触れないため、患者に接触する指先が汚染されにくい衛生的に取り出せるグローブとしてご使用いただけます。

また、従来品に比べてコンパクトなパッケージで、輸送や保管の効率が良い点でも注目されました。

https://www.moraine.co.jp/products/glo/tpz/

「MEDICAL FAIR THAILAND 2025」情報

○イベント名 ： MEDICAL FAIR THAILAND 2025

○会期 ： 2025年9月10日(水)～12日(金)

○会場 ： Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

○モレーンブース番号 ：K07

○展示会のWebサイト(英語)：https://www.medicalfair-thailand.com/

株式会社モレーンコーポレーションについて

株式会社モレーンコーポレーションは感染対策に特化したコンサルティング・製品紹介を行う会社です。

1993年、国内ではまだ認知の低かった「院内感染」から人々を守りたいという想いで設立しました。以来、現場の声に寄り添い、感染が起こりうるあらゆるシーンに対して幅広い感染対策製品の紹介と運用サポートを行っています。

全国の感染症指定医療機関の7割を超える施設との取引実績を持ちます。

代表取締役：草場 恒樹 所在地：東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

設立：1993年 ホームページ：https://www.moraine.co.jp/

【本件に関する取材のお問い合わせ先】

株式会社モレーンコーポレーション 広報グループ 杉山貴之

携帯：090-5320-4343 （杉山直通）

