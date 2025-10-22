LINEスタンプで大人気のうさまるが郵便局のネットショップに新登場！
2025年10月22日(水)17時より、郵便局のネットショップで人気キャラクターうさまるの『ベジまるズ』デザインをはじめとする、オリジナルグッズとぽすたんぷ・フレーム切手の販売を開始いたします。
うさまるの人気デザイン『ベジまるズ』によるフレーム切手が登場！
・商品名：うさまる フレーム切手セット ベジまるズ 3,850円（税込）
【セット内容】
・オリジナルフレーム切手×1シート（110円切手×5枚）
・ポストカード×６種
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
ぽすたんぷ・フレーム切手セットシリーズ :
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/
『ベジまるズ』のぽすたんぷも登場！
・商品名：うさまる ぽすたんぷ・フレーム切手セット ベジまるズ（全２種） 各1,980円（税込）
【セット内容】
・フレーム切手（85円切手×1枚、110円切手×１枚）
・ポストカード×１
・封筒×１
・便箋×２
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
※「ぽすたんぷ」はTOSYO株式会社の登録商標です。
ぽすたんぷ・フレーム切手セットシリーズ :
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/
その他『ベジまるズ』グッズも多種ご用意しました！
・商品名：うさまる クリアファイル ベジまるズ（全２種） 各880円（税込）
・商品名：うさまる 切手型アクリルキーホルダー ベジまるズ（全5種） 各990円（税込）
・商品名：うさまる スタンプ ベジまるズ（全12種） 各990円（税込）
・商品名：うさまる 日付印 ベジまるズ（全２種） 各4,950円（税込）
うさまる ベジまるズ オリジナルグッズ :
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/
うさまるの人気アートによるぽすたんぷシリーズが登場！
・商品名：うさまる ぽすたんぷ・フレーム切手セット（全8種） 各1,980円（税込）
うさまる ベジまるズ オリジナルグッズ :
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/
ぽすたんぷの収納にぴったり、クリアファイルもご用意してます！
・商品名：うさまる クリアファイル（全8種） 各880円（税込）
サイズ：A5
うさまる ベジまるズ オリジナルグッズ :
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/
「うさまる」について
「うさまる」
ゆるく、可愛く、ときたまシュールなうさぎのキャラクター。作者はイラストレーターのsakumaruさん。
2014年8月6日に初めてLINEスタンプに登場し、一気にブレーク。2016年には「LINE Creators Stamp AWARD」にて史上初の殿堂入りを果たし、2021年の第3回「LINE Creators MVP AWARD」でもMVP部門グランプリを受賞する等、その勢いは止まらない。
LINE公式スタンプや企業とのコラボスタンプも続々リリース。テレビ番組や雑誌にも多数取り上げられ、書籍化、グッズ化、カフェなど、スタンプを超えて幅広く展開中。
うさまる公式サイト：https://usamaru.jp/
sakumaru公式X（旧twitter）：https://x.com/skmr_29
sakumaru公式Instagram：https://www.instagram.com/sakumaru_usamaru/
商品取り扱い場所について
■販売場所：郵便局のネットショップ グッズストア内 ※郵便局の店頭での販売はございません。
■販売形式：受注販売
■受注受付：2025年10月22日(水)17時00分～
■発送予定日：2026年1月20日(火)より順次発送予定※
『うさまる [む織1] ベジまるズ オリジナルグッズ』
■URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/
『うさまる ぽすたんぷ・フレーム切手セットシリーズ』
■URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/
■販売・製造元：TOSYO株式会社
※別途送料がかかります。
※多数のご注文をいただいた場合、予定よりも発送時期が遅れる場合がございます。
商品に関するお問い合わせ
■TOSYO株式会社（https://www.tosyo.co.jp）
■埼玉県越谷市弥生町2-16 弥生ビル2F
■担当連絡先（木村）：Tel：070-1394-8286
■担当E-mail：kimura_ko@tosyo.co.jp