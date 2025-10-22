LINEスタンプで大人気のうさまるが郵便局のネットショップに新登場！

　2025年10月22日(水)17時より、郵便局のネットショップで人気キャラクターうさまるの『ベジまるズ』デザインをはじめとする、オリジナルグッズとぽすたんぷ・フレーム切手の販売を開始いたします。


うさまるの人気デザイン『ベジまるズ』によるフレーム切手が登場！

・商品名：うさまる　フレーム切手セット　ベジまるズ　3,850円（税込）




【セット内容】


・オリジナルフレーム切手×1シート（110円切手×5枚）


・ポストカード×６種


※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。


https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/

『ベジまるズ』のぽすたんぷも登場！

・商品名：うさまる　ぽすたんぷ・フレーム切手セット　ベジまるズ（全２種）　各1,980円（税込）





【セット内容】


・フレーム切手（85円切手×1枚、110円切手×１枚）


・ポストカード×１


・封筒×１


・便箋×２


※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。


※「ぽすたんぷ」はTOSYO株式会社の登録商標です。


https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/


その他『ベジまるズ』グッズも多種ご用意しました！

・商品名：うさまる　クリアファイル　ベジまるズ（全２種）　各880円（税込）





・商品名：うさまる　切手型アクリルキーホルダー　ベジまるズ（全5種）　各990円（税込）




・商品名：うさまる　スタンプ　ベジまるズ（全12種）　各990円（税込）




・商品名：うさまる　日付印　ベジまるズ（全２種）　各4,950円（税込）






https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/

うさまるの人気アートによるぽすたんぷシリーズが登場！

・商品名：うさまる　ぽすたんぷ・フレーム切手セット（全8種）　各1,980円（税込）














https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/

ぽすたんぷの収納にぴったり、クリアファイルもご用意してます！

・商品名：うさまる　クリアファイル（全8種）　各880円（税込）


　サイズ：A5














https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/

「うさまる」について

「うさまる」


ゆるく、可愛く、ときたまシュールなうさぎのキャラクター。作者はイラストレーターのsakumaruさん。


2014年8月6日に初めてLINEスタンプに登場し、一気にブレーク。2016年には「LINE Creators Stamp AWARD」にて史上初の殿堂入りを果たし、2021年の第3回「LINE Creators MVP AWARD」でもMVP部門グランプリを受賞する等、その勢いは止まらない。


LINE公式スタンプや企業とのコラボスタンプも続々リリース。テレビ番組や雑誌にも多数取り上げられ、書籍化、グッズ化、カフェなど、スタンプを超えて幅広く展開中。




うさまる公式サイト：https://usamaru.jp/


sakumaru公式X（旧twitter）：https://x.com/skmr_29


sakumaru公式Instagram：https://www.instagram.com/sakumaru_usamaru/


商品取り扱い場所について

■販売場所：郵便局のネットショップ　グッズストア内　※郵便局の店頭での販売はございません。


■販売形式：受注販売


■受注受付：2025年10月22日(水)17時00分～


■発送予定日：2026年1月20日(火)より順次発送予定※


『うさまる　ベジまるズ　オリジナルグッズ』


■URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-01/


『うさまる　ぽすたんぷ・フレーム切手セットシリーズ』


■URL: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251022-02/


■販売・製造元：TOSYO株式会社


※別途送料がかかります。


※多数のご注文をいただいた場合、予定よりも発送時期が遅れる場合がございます。


商品に関するお問い合わせ

■TOSYO株式会社（https://www.tosyo.co.jp）


■埼玉県越谷市弥生町2-16 弥生ビル2F


■担当連絡先（木村）：Tel：070-1394-8286


■担当E-mail：kimura_ko@tosyo.co.jp