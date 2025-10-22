本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』戦艦「金剛改」参戦！ サルベージ「真・蒼焔祭」が開催！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントが運営する本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』（そうえんのかんたい、iOS/Android/DMM Games）は、2025年10月22日（水）より、サルベージ「真・蒼焔祭」が開催され、新たに戦艦「金剛改」が参戦することをお知らせいたします。

■戦艦「金剛改」参戦！ サルベージ「真・蒼焔祭」が開催！

サルベージ「真・蒼焔祭」が開催され、新たな真・蒼焔祭艦として、戦艦「金剛改」が参戦します。本サルベージでは、★5艦艇を獲得で真・蒼焔祭艦いずれかが確定のほか、10連サルベージの挑戦回数に応じたおまけと、対象艦の獲得で特典がもらえるラッキーボーナス付きです。

戦艦「金剛改」 スクリーンショット戦艦「金剛改」イメージイラスト

【開催期間】2025年10月22日（水）17:00 ～ 11月3日（月）16:59

■蒼焔の艦隊 概要

タイトル：蒼焔の艦隊（読み方：そうえんのかんたい）

制作・企画：株式会社リベル・エンタテインメント

開発・運営：株式会社ランド・ホー

配信開始日：2017年9月1日

価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

カテゴリー：本格海戦ゲーム

対応OS：iOS/Android/DMM Games

※機種によりご利用頂けない場合があります。

公式サイト：https://www.soenkantai.com

iOS URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1244059145?mt=8

Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja)

DMM GAMES URL：https://www.soenkantai.com/dmg/

公式X：https://x.com/soennokantai

権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.