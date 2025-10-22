【noteにてインタビュー企画がスタート】第一回目は代表インタビュー

株式会社storyteller

株式会社storyteller(本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎)は2014年に設立し、今年で11年目に突入します。そこで新たな広報活動として「人」に注目したインタビュー企画をスタートいたしましたことをお知らせいたします。

第一回目はコトモノマルシェを運営する株式会社storyteller代表取締役社長：新堀への取材・インタビュー記事が掲載されました。2025年10月21日(火)に公開した記事では「#01 売るだけではなく『作りたい』自分の想いを形にするため起業を決意」をテーマに、代表の経歴やコトモノマルシェが誕生したきっかけ、これまでの運営のストーリーを語ります。

詳細を見る :https://note.com/cotomonomarche/n/nda56a5735d1c引用：note_株式会社storyteller

記事は3部構成で、来週10月28日(火)に#02公開、再来週11月4日(火)に#03が公開を予定。

来週公開される記事では"コトモノマルシェと作家"にスポットがあたり、今のコトモノマルシェが確立するまでのストーリーとともに、コトモノマルシェが大切にしていること、注力していることが見えてきます。

株式会社storytellerのnoteでは、

代表インタビューをはじめ、会社・お店で活躍するヒトを紹介するリクルート向けの記事や、お店づくりの思いや限定品の取扱い情報等お客様に向けた配信記事など、これまでメディアでは公開されなかったストーリーが順次noteで掲載がスタートします。

改めてコトモノマルシェとは、株式会社storytellerとは。伝えたいコトを文字に起こして、気軽にみていただける読みモノを提案していきますので、是非今後の企画にも乞うご期待ください。

【会社概要】

会社名：株式会社storyteller

所在地：〒201-0016 東京都狛江市駒井町1-8-2 storytellerBLD.,2F

代表者：新堀健太郎

設立：2014年4月

事業内容：店舗運営cotomono marche、展示会運営cotomono marche

HPはこちらから(https://cotomono-marche.com/)