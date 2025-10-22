「イクサガミ」ヒロイン・藤崎ゆみあが自身初の写真集から大人＆透明感抜群の先行カットを公開！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」を12月12日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

俳優・岡田准一が主演、初のプロデュースを手掛け、来月11月13日（木）より配信が開始される超大作「イクサガミ」（Netflix）でヒロインを務める藤崎ゆみあ。そんな彼女が12月12日（金）に初めて発売する写真集から先行カットが公開された。

新たに公開された写真は、今回の写真集の撮影場所となったギリシャ・アテネで宿泊したホテルの部屋での1枚。バサっとした自然体のボブヘアに薄手のキャミソールワンピースを着たこのカットは、透明感があり、素朴な雰囲気を持ちながら、17歳とは思えない大人で艶やかなオーラもまとっている。

また、Amazon、楽天ブックスで購入できる「藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」のカレンダーからも先行カットを公開。こちらは打って変わって夏空の太陽の下、顔を赤らめながらおどけたようににっこりと笑う1枚。カレンダーは藤崎ゆみあを身近に感じられるオフの時のような表情や、無邪気な姿のカットをふんだん使用しており、カジュアルに楽しめるものになっている。

藤崎ゆみあプロフィール

「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

2008年2月16日生まれ。広島県出身。2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、CM広告「東京メトロ」、「スマレジ」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。現在、湖池屋「ピュアポテト 鬼ノ宴」のCMに出演中。

発売記念イベント開催予定！

詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

カレンダー付き限定版、発売決定！

対象店舗にてカレンダーが付いた「藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できないカレンダー付きの限定版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：藤崎ゆみあファースト写真集カレンダー付き限定版（仮）

価格：5,500円 本体：5,000円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※カレンダーの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18335985/

＜注意事項＞

※10月22日現在

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集（仮）がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集（仮）はカレンダーの有無以外は同じ内容となります。

購入者特典、決定！

先着で藤崎ゆみあ直筆サイン入り写真集を販売

※直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107635122

＜注意事項＞

※10月22日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」

●発売日：2025年12月12日（金）※一部発売日が異なる地域がございます

●定価：3,850円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞

■公式インスタグラム

@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞